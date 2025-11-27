पुणे

Suhana Swasthyam 2025 : ‘धोका पत्तकरणे’ प्रभावी नेतृत्वाचे गमक : लेफ्टनंट जनरल विनोद जी. खंदारे

Risk-Taking is Key to Effective Leadership : भारतीय लष्करातील प्रदीर्घ आणि उच्च कारकिर्दीत संरक्षण गुप्तचर संस्था (डीआयए) तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेत (एनएससीएस) लष्करी सल्लागार म्हणून महत्त्वाच्या भूमिका सांभाळलेले लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) विनोद जी. खंदारे हे शिस्त, धैर्य आणि नेतृत्वाचे मूर्तिमंत उदाहरण आहेत. तरुण पिढीसाठी नेतृत्वाचे खरे अर्थ, सैन्यातील मनुष्यबळ निवड आणि आधुनिक युद्धनीतीवर खंदारे यांनी आपली अनुभवसिद्ध परखड मते मांडली आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
विनोद जी. खंदारे लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त)

प्रश्न ः भारतीय सैन्यात शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य किती महत्त्वाचे आहे?

उत्तर ः ‘सैन्य म्हणजे फक्त बलाढ्य, स्नायूंनी भरलेल्या शरीरांची जमात आहे,’ हा अतिशय मोठा गैरसमज आहे. भारतीय लष्कर म्हणजे फक्त स्नायूंची ताकद नाही, तर मन आणि शरीराचा समतोल साधू शकणाऱ्या जवानांची फळी. हे सर्वप्रथम स्पष्ट केले पाहिजे. अनेक तरुण दिसायला तंदुरुस्त असतात, शरीर बांधणी छान, ताकदही चांगली, मात्र संकटसमयी योग्य निर्णय घेणे, धोका ओळखणे आणि विवेकाने कृती करणे यामध्ये ते परिपूर्ण असतीलच असे नाही. मी अनेक तरुणांना पाहिले आहे; ते तरुणपणात शरीर घडविण्यासाठी जिममध्ये तासन् तास घालवतात. मात्र, मानसिक शिस्त विकसित करण्याकडे फार कमी लक्ष देतात. लष्करी प्रशिक्षणाचा पाया हा प्रत्यक्षात मानसिक बळावर उभा आहे. सैनिकाला गोळीबाराचा आवाज, मृत्यूची सावली, अनिश्चिततेचा दाह या सगळ्यांना तोंड देऊनही शांत राहावे लागते. लष्करातील प्रशिक्षण म्हणजे शरीराला कष्ट देणे नाही, तर मानसिक शिस्त विकसित करणे. राष्ट्रीय संरक्षण संस्था (एनडीए), भारतीय सैन्य ॲकॅडमी (आयएमए) किंवा अधिकारी प्रशिक्षण ॲकॅडमी (ओटीए) या तीनही संस्थांमध्ये तरुणांना घडवताना शारीरिक प्रशिक्षणासोबतच अत्यंत बारकाईने मानसिक स्थैर्य, आत्मनियंत्रण, दबावाखाली निर्णयक्षमता आणि नेतृत्वगुण विकसित केले जातात.

Leadership Skills

