Suhana Swasthyam 2025 : ‘धोका पत्तकरणे’ प्रभावी नेतृत्वाचे गमक : लेफ्टनंट जनरल विनोद जी. खंदारे

विनोद जी. खंदारे लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त)प्रश्न ः भारतीय सैन्यात शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य किती महत्त्वाचे आहे?उत्तर ः ‘सैन्य म्हणजे फक्त बलाढ्य, स्नायूंनी भरलेल्या शरीरांची जमात आहे,’ हा अतिशय मोठा गैरसमज आहे. भारतीय लष्कर म्हणजे फक्त स्नायूंची ताकद नाही, तर मन आणि शरीराचा समतोल साधू शकणाऱ्या जवानांची फळी. हे सर्वप्रथम स्पष्ट केले पाहिजे. अनेक तरुण दिसायला तंदुरुस्त असतात, शरीर बांधणी छान, ताकदही चांगली, मात्र संकटसमयी योग्य निर्णय घेणे, धोका ओळखणे आणि विवेकाने कृती करणे यामध्ये ते परिपूर्ण असतीलच असे नाही. मी अनेक तरुणांना पाहिले आहे; ते तरुणपणात शरीर घडविण्यासाठी जिममध्ये तासन् तास घालवतात. मात्र, मानसिक शिस्त विकसित करण्याकडे फार कमी लक्ष देतात. लष्करी प्रशिक्षणाचा पाया हा प्रत्यक्षात मानसिक बळावर उभा आहे. सैनिकाला गोळीबाराचा आवाज, मृत्यूची सावली, अनिश्चिततेचा दाह या सगळ्यांना तोंड देऊनही शांत राहावे लागते. लष्करातील प्रशिक्षण म्हणजे शरीराला कष्ट देणे नाही, तर मानसिक शिस्त विकसित करणे. राष्ट्रीय संरक्षण संस्था (एनडीए), भारतीय सैन्य ॲकॅडमी (आयएमए) किंवा अधिकारी प्रशिक्षण ॲकॅडमी (ओटीए) या तीनही संस्थांमध्ये तरुणांना घडवताना शारीरिक प्रशिक्षणासोबतच अत्यंत बारकाईने मानसिक स्थैर्य, आत्मनियंत्रण, दबावाखाली निर्णयक्षमता आणि नेतृत्वगुण विकसित केले जातात. .प्रभावी नेतृत्व म्हणजे काय?नेतृत्व म्हणजे फक्त खुर्चीवर बसून आदेश देणे नाही, तर त्या आदेशाची जबाबदारी सर्वप्रथम स्वतः स्वीकारणे. यातूनच प्रभावी नेतृत्व सिद्ध होते. लष्करात नेतृत्वाची कसोटी ही मोठी असते, कारण तुमच्या एका आदेशावर शेकडो जवानांचे आयुष्य अवलंबून असते. त्यामुळे आपण ज्यांचे नेतृत्व करत आहोत, त्यांच्यासाठी स्वतःच्या मर्यादेपलीकडे जाऊन विचार करणे आणि त्यांच्या हिताला प्राधान्य देणे, हीच नेतृत्वाची खरी व्याख्या आहे. कॉर्पोरेट जगतात नेता आरामदायक एसी रूममध्ये बसू शकतो, परंतु लष्करामध्ये नेता नेहमी गोळीबार सुरू असतानाही पहिल्या रांगेत उभा राहतो. तुम्ही शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या अधिक सक्षम असता, तेव्हा तुमचे नेतृत्व अधिक प्रकर्षाने आणि प्रभावीपणे जाणवते. या त्याग आणि विश्वासातूनच लष्कराचे नेतृत्व तयार होते..अधिकारी घडण्याची प्रक्रिया कशी असते?प्रशिक्षणाचा प्रत्येक दिवस तुम्हाला स्वतःच्या मर्यादा मोडायला लावतो. या प्रशिक्षणात तुम्हाला तुमचे खरे स्वरूप आणि क्षमता काय आहेत, हे समजते. एनडीए, आयएमए किंवा ओटीए या संस्थांमध्ये केवळ धावणे, चढणे किंवा शस्त्र हाताळणे शिकवले जात नाही. प्रशिक्षणाचा खरा उद्देश असतो त्या तरुणाला जबाबदार, संतुलित आणि सामूहिक वृत्ती असलेला व्यक्ती बनविणे. लष्करी अधिकारी निवड प्रक्रियेत, विशेषतः ‘सर्व्हिस सिलेक्शन बोर्डा’च्या (एसएसबी) चाचण्यांमध्ये, केवळ ‘तुम्ही काय जाणता’ हे पाहिले जात नाही, तर ‘तुम्ही दबावात काय करता’ याकडे विशेष लक्ष दिले जाते. प्रशिक्षण आणि निवड प्रक्रियेतील ही कठोरताच सामान्य तरुणातून एका सक्षम आणि संतुलित अधिकारी घडवते..आपल्या सेवाकाळातील एखादा संस्मरणीय अनुभव सांगाल का?माझ्या सेवाकाळातील एक ऑपरेशन आजही माझ्या मनात अगदी जिवंत आहे. ते पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये केलेले एक विशेष ऑपरेशन होते. त्या रात्री आम्ही मिशनवर जाणार होतो, परंतु आम्ही सर्वजण परत येऊ याची कोणतीही खात्री नव्हती. लष्करात एक नियम आहे, तुम्ही तुमच्या साथीदाराला किंवा शस्त्राला कधीही मागे सोडून परत येत नाही. हाच नियम माझ्या आणि माझ्या जवानांच्या मनात अगदी स्पष्ट होता. या गंभीर परिस्थितीसाठी मी प्लॅन ए, प्लॅन बी आणि प्लॅन सी असे परिस्थितीनुसार तीन बॅकअप प्लॅन तयार केले. योग्य आणि कुशल मनुष्यबळ, अचूक रणनीती आखणी आणि शेवटच्या क्षणापर्यंतची संपूर्ण सज्जता व सजगता या सर्वांच्या आधारे आम्ही ऑपरेशन सुरू केले. त्या दिवशी आम्ही पाकिस्तानच्या अनेक पोस्ट नष्ट केल्या, २६ पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातले आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे माझा एकही जवान शहीद झाला नाही. माझ्या तुकडीतील प्रत्येक जण परत आला, जिवंत. माझ्या लष्करी आयुष्यातील हे ‘झिरो कॅज्युअल्टी’ ऑपरेशन मोठे आणि अभिमानास्पद यश होते..Satara Crime: 'पाेलिसांनी म्हसवडला कोयता गॅंगची काढली धिंड'; ‘नायक नहीं खलनायक हू मैं’, हत्यारांसह व्हिडिओ व्हायरल...आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे लष्करात काय बदल होत आहेत?पूर्वी लढाईमध्ये जवानांना गोळीची भीती असायची, आता युग बदलले आहे! पूर्वी लढाईमध्ये जवानांना गोळीची भीती असायची, आता युग बदलले आहे! आता भीती मिसाईलची आहे. हे मान्य करावे लागेल की, तंत्रज्ञान प्रचंड वेगाने आधुनिक होत आहे. शस्त्रास्त्रांची अचूकता वाढली आहे. ड्रोन, उपग्रह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सायबर युद्ध यांसारख्या तंत्रज्ञानामुळे युद्धाची पद्धत आता डिजिटल होत चालली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान लढायांचे स्वरूप निश्चितपणे बदलत आहे. मी नेहमी एक गोष्ट ठामपणे सांगतो, जगात कोणतीही मशिन शेवटी 'माणूस' चालवतो. तंत्रज्ञान कितीही आधुनिक झाले, तरी ते फक्त एक साधन आहे. ते निश्चितच काम करते, परंतु अंतिम निर्णय हा नेहमी माणूसच घेतो. त्यामुळे तंत्रज्ञानावर अतिविश्वास ठेवू नका. म्हणूनच लष्करात आम्ही नेहमी सांगतो तंत्रज्ञानाचे स्तोम माजवू नका, वास्तववादी राहा..आजच्या तरुणांना आणि लष्करात येऊ इच्छिणाऱ्यांना काय सांगाल?लष्करासाठी आवश्यक असणारी शारीरिक तंदुरुस्ती, शिस्त आणि समर्पण हे गुण आवश्यक आहेतच. त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे दबावात शांत राहण्याची ताकद, चुकीतून शिकण्याची तयारी आणि देशासाठी स्वतःला वाहून घेण्याची इच्छा. तुम्हाला भविष्यात प्रभावी नेतृत्व करायचे असल्यास आधी स्वतःची भीती जिंकावी लागते. कारण सैन्यात तुम्ही फक्त 'मी' एकटा आहे, परंतु तुमच्या मागे तुमच्यावर विश्वास ठेवणारे शेकडो जवान उभे असतात. तुमचा आत्मविश्वास, तुमची निर्णयक्षमता आणि त्याग हाच त्या जवानांना लढण्याचे बळ देतो. त्यामुळे मनात समर्पण आणि देशाबद्दलचे प्रेम घेऊनच या क्षेत्रात पाऊल टाका.(शब्दांकन ः प्रज्वल रामटेके) 