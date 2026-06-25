पुणे

माजी सनदी अधिकारी कार्तिकेयन ‘बीजेडी’त

माजी सनदी अधिकारी कार्तिकेयन ‘बीजेडी’त
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सकाळ न्यूज नेटवर्क
भुवनेश्‍वर, ता.२५ ः माजी सनदी अधिकारी सुजाता राऊत कार्तिकेयन यांनी आज बिजू जनता दलात (बीजेडी) प्रवेश केला. प्रदीर्घ प्रशासकीय कारकिर्दीनंतर त्यांनी अधिकृतपणे राजकारणात पाऊल ठेवले आहे.
पक्षाचे अध्यक्ष आणि ओडिशाचे माजी मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांच्या उपस्थितीत कार्तिकेयन यांनी पक्षात प्रवेश केला. त्या २००० च्या तुकडीच्या ओडिशा केडरच्या आयएएस अधिकारी असून त्यांनी २०२५ मध्ये स्वेच्छानिवृत्ती घेतली होती. विधानसभेच्या २०२४ च्या निवडणुकीत ‘बीजेडी’चा पराभव झाल्यानंतर त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला आहे. पटनाईक यांचे खासगी सचिव आणि माजी सनदी अधिकारी व्ही.के. पांडियन यांच्या सुजाता या पत्नी आहेत.

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