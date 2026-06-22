पुणे

सुमन गायके यांचे निधन

सुमन गायके यांचे निधन
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सुमन गायके यांचे निधन
अहिल्यानगर, ता. २२ ः सावेडी उपनगरातील शीलाविहार येथील रहिवाशी सुमन रामदास गायके (वय ८५) यांचे अल्पशा आजाराने निधन झाले. त्यांच्यामागे पती, दोन मुले, दोन मुली, सुना, जावई, नातवंडे, पतवंडे असा परिवार आहे. डॉ. राजेंद्र गायके व नंदकुमार गायके यांच्या त्या मातोश्री होत.

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