Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमुळे पुण्याहून रेल्वेच्या सेवेत वाढ; नेमक्या कशा धावणार गाड्या..

पुणे: रेल्वे प्रशासनाने उन्हाळ्याच्या सुट्टीत वाढती गर्दी लक्षात घेता प्रवाशांच्या सोयीसाठी पुण्याहून धावणाऱ्या रेल्वेच्या सेवेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात खडकी-हिसार, दौंड-अजमेर व सोलापूर-अजमेर या रेल्वे गाड्यांचा समावेश आहे. यामुळे प्रवाशांची मोठी सोय होणार आहे. .Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.या गाड्यांच्या सेवेत वाढ१)हिसार-खडकी-हिसार साप्ताहिक विशेष ः गाडी क्रमांक ०४७२५ (हिसार-खडकी) : ही गाडी २२ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत धावणार होती. ती आता २९ मार्च २०२६ पर्यंत दर रविवारी धावेल. या दरम्यान रेल्वेच्या अतिरिक्त ५ अतिरिक्त फेऱ्या होणार आहे. गाडी क्रमांक ०४७२६ (खडकी-हिसार) : ही गाडी २३ फेब्रुवारी २०२६ ऐवजी आता ३० मार्च २०२६पर्यंत दर सोमवारी धावेल. या दरम्यान ५ अतिरिक्त फेऱ्या होतील..२)अजमेर-दौंड-अजमेर साप्ताहिक विशेष ः गाडी क्रमांक ०९६२५ (अजमेर-दौंड) : ही गाडी २६ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत धावणारी होती. तिला आता मुदतवाढ दिली असून ही गाडी आता २६ मार्च २०२६ पर्यंत दर गुरुवारी धावणार आहे. या दरम्यान ४ अतिरिक्त फेऱ्या होणार आहेत. गाडी क्रमांक ०९६२६ (दौंड-अजमेर) : ही रेल्वे पूर्वी २७ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत धावणार होती. आता मुदतवाढ मिळाल्याने २७ मार्च २०२६ पर्यंत धावणार आहे. ही रेल्वे दर शुक्रवारी धावेल..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...३)अजमेर-सोलापूर-अजमेर साप्ताहिक विशेष ः गाडी क्रमांक ०९६२७ (अजमेर-सोलापूर) : ही रेल्वे पूर्वी २५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत धावणार होती. आता सेवेत वाढ करण्यात आल्याने ही रेल्वे आता २५ मार्च २०२६ पर्यंत धावणार आहे. दर बुधवारी धावणार आहे. या दरम्यान या रेल्वेच्या ४ अतिरिक्त फेऱ्या होणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.