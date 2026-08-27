पुणे

Sunetra Pawar: चिमुकलीवरील अत्याचार-हत्या प्रकरणी उपमुख्यमंत्री सुनित्रा पवार आक्रमक; आरोपीला फाशीची शिक्षा मिळवून देण्याची ग्वाही

Sunetra Pawar Assures Justice in Pimpalwadi Girl Murder Case: चिमुकलीवरील अमानुष अत्याचार-हत्या प्रकरणी सुनित्रा पवारांचा संताप; फास्ट ट्रॅक न्यायालयातून आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याचा निर्धार
Junnar Pimpalwadi Girl Murder Case Sunetra Pawar Assures Justice and Fast Track Court Trial for the Accused

Junnar Pimpalwadi Girl Murder Case Sunetra Pawar Assures Justice and Fast Track Court Trial for the Accused

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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आळेफाटा: पिंपळवाडी येथील पीडित कुटुंबाला राज्य शासनाच्या वतीने मनोधर्य योजनेअंतर्गत दहा लाख रुपये खात्यात जमा होणार असुन शबरी घरकुल योजनेतून सदर कुटूबाला घरकुल व घरातील मुलांचा शिक्षणाचा खर्च राज्य शासन करणार असल्याची माहिती राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनित्रा पवार यांनी पत्रकार परिषद दिली.

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