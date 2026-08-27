Sunetra Pawar: चिमुकलीवरील अत्याचार-हत्या प्रकरणी उपमुख्यमंत्री सुनित्रा पवार आक्रमक; आरोपीला फाशीची शिक्षा मिळवून देण्याची ग्वाही

आळेफाटा: पिंपळवाडी येथील पीडित कुटुंबाला राज्य शासनाच्या वतीने मनोधर्य योजनेअंतर्गत दहा लाख रुपये खात्यात जमा होणार असुन शबरी घरकुल योजनेतून सदर कुटूबाला घरकुल व घरातील मुलांचा शिक्षणाचा खर्च राज्य शासन करणार असल्याची माहिती राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनित्रा पवार यांनी पत्रकार परिषद दिली..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.पिंपळवंडी येथे अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून तिची हत्या झाल्याच्या घटनेने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनीत्रा पवार यांनी पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केल्यानंतर उपस्थित पत्रकार शी संवाद साधताना त्या बोलत होत्या..यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाल्या की जुन्नर तालुक्यातील पिंपळवंडी या गावातील चिमुकलीचा अत्याचार करून तिची निघून हत्या करण्यात आल्याची घटना अत्यंत दुर्दैवी घटना असुन जलदगती न्यायालयात खटला चालवून अवघ्या १० वर्षांच्या बालिकेचा बळी घेणाऱ्या या नराधमावर जलदगती न्यायालयात (Fast Track Court) खटला चालवून त्याला लवकरात लवकर फाशीचीच शिक्षा होईल असा शब्द यावेळी देते असे आश्वासन यावेळी दिले. तसेचया दुर्दैवी घटनेमुळे कुटुंबावर ओढवलेल्या दुःखाबद्दल सुनीत्रा पवार यांनी तीव्र संवेदना व्यक्त केल्या..UPSC IFS Success Story: गावच्या शाळेतील लेकीची देशभर दखल! सुमती कदम भारतीय वनसेवेत राज्यात द्वितीय, देशात २६वी, जिद्दीची प्रेरणादायी यशोगाथा.\rदरम्यान नरसापुर प्रकरणात ज्याप्रमाणे सक्षम तपास , भक्कम पुरावे आणि प्रभावी न्यायालयीन पाठपुराव्यामुळे आरोपीला फाशीची शिक्षा झाली त्याच धर्तीवर जुन्नर तालुक्यातील प्रकरणातील आरोपीलाही कठोरातील कठोर शिक्षा मिळावी त्यासाठी शासन, पोलीस आणि सरकारी वकील यांचा स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करण्यात यावा अशी मागणी यावेळी उपस्थित नागरिकांच्या वतीने करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.