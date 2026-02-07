Sunetra Pawar: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी बजावला मतदानाचा हक्क, अजितदादांची ‘ती’ परंपरा जपली

पुणे
Sunetra Pawar Leads by Example at Katewadi Poll Booth: काटेवाडी येथे सुनेत्रा पवार यांनी बजावला मतदानाचा हक्क; अजित पवार यांची सकाळी लवकर मतदानाची परंपरा कायम, बारामती परिसरात निवडणूक उत्साह
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या निमित्ताने राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी आज सकाळी आपल्या मतदानाचा अधिकार वापरला. काटेवाडी येथील जिल्हा परिषद शाळेत मतदान केंद्रावर पोहोचून त्यांनी लोकशाहीच्या या मूलभूत कर्तव्याची पूर्तता केली. या प्रसंगी त्यांनी राज्यातील सर्व मतदारांना आवाहन केले की, भविष्यातील उज्ज्वल विकासासाठी प्रत्येकाने या निवडणूक प्रक्रियेत उत्साहाने भाग घ्यावा आणि आपला मतदानाचा हक्क बजावावा.