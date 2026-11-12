Baramati News: दिवाळी भाऊबीज शेतकरी कुटुंबासोबत; सुनेत्रा पवारांनी जाणून घेतल्या दुष्काळी भागातील समस्या

-चिंतामणी क्षीरसागर वडगाव निंबाळकर : दुष्काळाच्या संकटात राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून, पिण्याचे पाणी, शेतीसाठी सिंचन आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. पुरंदर उपसा सिंचन योजनेचे पाणी सोडण्यात आले असून, आगामी काळात चारा टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी शेतकऱ्यांनी अधिकाधिक क्षेत्रावर चारा पिकांची लागवड करावी, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी केले..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून मिळालेल्या पाच हजार रुपयांच्या मदतीबाबत त्यांनी शेतकऱ्यांकडे विचारणा केली. यावेळी काही शेतकऱ्यांनी अग्रीम मदत, कर्जमाफी आणि प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचा लाभ मिळाल्याचे सांगितले. या मदतीमुळे दुष्काळी परिस्थितीत आधार मिळाल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. सुपे-सात गाव पाणीपुरवठा योजनेचे काम पूर्ण करून परिसरातील गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही पवार यांनी सांगितले.बारामतीच्या विकासासाठी अजितदादांनी पाहिलेली स्वप्ने पूर्ण करण्याची जबाबदारी आपण सर्वांची आहे. पाणी आणि मूलभूत सुविधांसह ग्रामीण भागातील प्रश्न नियोजनबद्ध पद्धतीने सोडविण्यास प्राधान्य दिले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली..शिवम नलावडेचा गौरवग्रामीण भागातील स्केटिंगपटू शिवम नलावडे याने इंडोनेशिया आणि देहराडून येथील स्पर्धांमध्ये मिळविलेल्या यशाबद्दल सुनेत्रा पवार यांनी त्याचे कौतुक करून गौरव केला. ग्रामीण भागातील गुणवंत खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.सोनकरवस्तीवरील भेटीनंतर त्यांनी जोगवाडी येथे शिवाराची पाहणी करून ग्रामस्थांशी संवाद साधला. पुरंदर उपसा सिंचनचे पाणी लवकरच या भागात पोहोचेल, असे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर अंबी येथे शेतकरी कुटुंबाची भेट घेतली. अंबी फाट्यावर गतिरोधक बसविण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली असता, संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाहीचे निर्देश त्यांनी दिले..यावेळी उपविभागीय अधिकारी उत्तम दिघे, तहसीलदार स्वप्नील रावडे, सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष राजवर्धन शिंदे, संभाजी होळकर, जिल्हा परिषद सदस्य रोहिणी कदम ढोले, पंचायत समिती सदस्य रावसाहेब चोरमले, लालासो नलवडे, बाळासो जगदाळे, किरण जगदाळे, संतोष शिंदे, सदाशिव सोनवलकर विविध विभागांचे अधिकारी आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...मुर्टीतील मोकाट जनावरांचा बंदोबस्त करा!मुर्टी परिसरातील वनविभागाच्या हद्दीत सुमारे २०० मोकाट जनावरे असून, त्यांच्यामुळे शेतातील पिकांचे मोठे नुकसान होत असल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे केली. शासनाकडून चारा पिके आणि ज्वारीचे बियाणे उपलब्ध झाल्याने आता लागवड करता येईल; मात्र मोकाट जनावरांचा बंदोबस्त न केल्यास पिकांचे नुकसान होण्याची भीती आहे. त्यामुळे या जनावरांचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.