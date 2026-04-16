Baramati News : सुनेत्रा पवार यांच्याकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार...

बारामती - 'देशाच्या सर्वांगिण व सर्वसमावेशक विकासामध्ये महिलांच्या भागीदारीला अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सादर करण्यात आलेले' नारी शक्ती वंदन अधिनियम' विधेयक एक ऐतिहासिक, दूरदर्शी आणि परिवर्तन करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे, अशा शब्दांत महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले आहेत..उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विशेष पत्र लिहून या विधेयकाचे स्वागत केले आहे. भारतीय लोकशाहीत महिलांना सक्षम आणि निर्णायक भूमिका प्रदान करणारा हा कायदा महिलांच्या राजकीय वाटचालीस नवी दिशा देणारा ठरेल, असा विश्वास त्यांनी पत्रातून व्यक्त केला आहे..सुनेत्रा पवार यांच्या पत्रातील प्रमुख ठळक मुद्दे -• नेतृत्व कौशल्याला मिळणार व्यासपीठ- महिलांना राजकीय क्षेत्रात पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावे, त्यांच्या नेतृत्व कौशल्याला योग्य व्यासपीठ प्राप्त व्हावे आणि धोरण निर्मितीच्या प्रक्रियेत त्यांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित व्हावा, हे पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीचे फलित आहे.• आत्मविश्वास आणि स्वाभिमानाची प्रेरणा जागृत होईल- या अधिनियमामुळे केवळ संधीच उपलब्ध होणार नाहीत, तर देशातील कोट्यवधी महिलांमध्ये आत्मविश्वास, स्वाभिमान आणि यशाची नवी शिखरे सर करण्याची प्रेरणा जागृत होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.• मातृशक्ती हाच राष्ट्रनिर्मितीचा आधार: पंतप्रधान मोदींनी नेहमीच 'मातृशक्ती'ला राष्ट्रनिर्मितीचा मुख्य आधार मानले आहे. महिलांचा सन्मान, सुरक्षा आणि समान संधींसाठी केंद्र सरकारने केलेले प्रयत्न अत्यंत कौतुकास्पद आणि प्रेरणादायी असल्याचे त्यांनी पत्रात स्पष्ट केले.• लोकशाही होणार अधिक संवेदनशील: या कायद्यामुळे देशाची लोकशाही व्यवस्था अधिक सर्वसमावेशक आणि सुदृढ बनेल. महिलांच्या सक्रिय सहभागामुळे शासन व्यवस्थेत सकारात्मक बदल येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..राष्ट्रवादी काँग्रेसचा खंबीर पाठिंबा'राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा (NDA) एक जबाबदार आणि खंबीर घटक पक्ष आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेल्या या पावलाचे आमचा पक्ष पूर्णतः समर्थन करतो. असे सुधार देश अधिक पुरोगामी आणि सशक्त बनवण्यासाठी मोलाचे ठरतात," असे सांगत सुनेत्रा पवार यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले.