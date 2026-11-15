Sunetra Pawar: आदिवासींचा इतिहास अन् संस्कृती जपण्यासाठी शासनाचा पुढाकार; सुनेत्रा पवार यांचे मोठे विधान

घोडेगाव : क्रांतीसूर्य भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त आयोजित जनजातीय गौरव दिनाच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाचा गौरवशाली इतिहास, संस्कृती, परंपरा आणि स्वाभिमानाचा वारसा पुढील पिढीपर्यंत पोहोचविणे आवश्यक आहे. आदिवासी समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासासह त्यांच्या सांस्कृतिक वारशाच्या जतनासाठी शासन कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी केले..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...घोडेगाव (ता आंबेगाव) येथे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, घोडेगाव यांच्या वतीने आयोजित जनजातीय गौरव दिन कार्यक्रमात दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी होत त्यांच्या हस्ते आदिवासी रानभाजी व पारंपरिक खाद्य महोत्सवाचे उद्घाटन करण्यात आले.भगवान बिरसा मुंडा यांना अवघे २५ वर्षांचे आयुष्य लाभले; मात्र ब्रिटिश सत्ता, सावकारी आणि जमीनदारी व्यवस्थेविरोधात त्यांनी उभारलेला ऐतिहासिक ‘उलगुलान’ आजही प्रेरणादायी आहे. जमिनीच्या हक्कासाठी, अस्तित्वासाठी आणि स्वाभिमानासाठी त्यांनी दिलेला लढा पुढील पिढीपर्यंत पोहोचविणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. महाराष्ट्रातील भिल्ल, महादेव कोळी आणि गोंड समाजातील राघोजी भांगरे, रामजी भांगरे व वीर बाबुराव शेडमाके यांच्यासारख्या क्रांतिकारकांचे योगदानही गौरवशाली असल्याचे त्यांनी सांगितले..आदिवासी समाजाची लोकनृत्ये, लोकसंगीत, हस्तकला, वेशभूषा आणि जीवनशैली देशासमोर आणण्यासाठी राज्यात आठवडाभर विविध कार्यक्रम आयोजित केले आहेत. जल, जमीन आणि जंगलाशी नाते जोडून जगणाऱ्या आदिवासी समाजाची निसर्गपूरक जीवनपद्धती पर्यावरण संवर्धनासाठी प्रेरणादायी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली प्रत्येक आदिवासी पाड्यापर्यंत शिक्षण, आरोग्य, रस्ते आणि मूलभूत सुविधा पोहोचविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण आणि स्वर्गीय अजितदादांच्या सर्वसमावेशक विकासाच्या विचारांचा वारसा पुढे नेण्यात येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले..रानभाजी व पारंपरिक खाद्य महोत्सवामुळे पौष्टिक खाद्यसंस्कृतीचे जतन होण्याबरोबरच स्थानिक उत्पादकांना बाजारपेठ उपलब्ध होऊन आर्थिक प्रगतीला चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.यावेळी आमदार शरद सोनावणे,आमदार बाबाजी काळे, सहाय्यक आयुक्त संतोष ठुबे, सभापती कैलास बुवा काळे, तहसीलदार राहुल सारंग , संजय गवारी, गौरी मुऱ्हे, दिलीप डुबे, ॲड. किरण गभाले,दत्ता गभाले, नामदेव भोसले, जितेंद्र काळे, प्रकल्प अधिकारी गणेश इवनाते यांनी मार्गदर्शन केले..Success Story: दिवसा शिक्षण, रात्री सफाईचे काम; जिद्दीने मिळवली सूक्ष्मजीवशास्त्राची पदवी, कोथरूडच्या रेश्माचा प्रेरणादायी प्रवास... कार्यक्रमात विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना धनादेश वितरण, आदिवासी सेवक पुरस्कारप्राप्त कर्मचाऱ्यांचा सन्मान आणि पारधी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले. सहभागी कलावंत व आदिवासी बांधवांचे कौतुक करून भगवान बिरसा मुंडा यांच्या विचारांचा वारसा पुढे नेण्याचे आवाहन करण्यात आले.गणेश गावडे यांनी आभार मानले. कीर्ती टोपे यांनी सूत्रसंचालन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.