पुणे

Sunetra Pawar: आदिवासींचा इतिहास अन् संस्कृती जपण्यासाठी शासनाचा पुढाकार; सुनेत्रा पवार यांचे मोठे विधान

Sunetra Pawar Highlights Tribal Culture and Heritage Preservation: आदिवासींचा इतिहास आणि परंपरा पुढील पिढीपर्यंत पोहोचविण्याचे सुनेत्रा पवार यांचे आवाहन
Maharashtra Government Focuses on Tribal Development and Cultural Heritage Says Deputy Chief Minister Sunetra Pawar at Ghodegaon

Maharashtra Government Focuses on Tribal Development and Cultural Heritage Says Deputy Chief Minister Sunetra Pawar at Ghodegaon

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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घोडेगाव : क्रांतीसूर्य भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त आयोजित जनजातीय गौरव दिनाच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाचा गौरवशाली इतिहास, संस्कृती, परंपरा आणि स्वाभिमानाचा वारसा पुढील पिढीपर्यंत पोहोचविणे आवश्यक आहे. आदिवासी समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासासह त्यांच्या सांस्कृतिक वारशाच्या जतनासाठी शासन कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी केले.

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