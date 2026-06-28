Maharashtra Sugar: माजी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड माळेगाव साखर कारखान्याच्या मार्गदर्शनाची धुरा सांभाळणार

माळेगाव : माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या प्रशासनात अधिक पारदर्शकता, कार्यक्षम व्यवस्थापन आणि कारखान्याच्या वैभवात भर घालण्याच्या उद्देशाने माजी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांना कारखान्याच्या कामकाजात मार्गदर्शनाची जबाबदारी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय रविवारी घेण्यात आला..उपमुख्यमंत्री तथा कारखान्याच्या अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत या धोरणात्मक निर्णयाला एकमताने मंजुरी देण्यात आली.बैठकीस उपाध्यक्ष संगीता कोकरे, ज्येष्ठ संचालक बाळासाहेब तावरे, तानाजी कोकरे, योगेश जगताप यांच्यासह संचालक मंडळातील सदस्य उपस्थित होते.यावेळी बोलताना अध्यक्षा सुनेत्रा पवार म्हणाल्या, "साखर आयुक्त म्हणून कार्यरत असताना शेखर गायकवाड यांनी साखर उद्योगात केलेले उल्लेखनीय कार्य आणि त्यांचा प्रदीर्घ अनुभव माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या प्रगतीसाठी निश्चितच उपयुक्त ठरेल. कारखान्याची कार्यपद्धती अधिक पारदर्शक होऊन सभासद ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक लाभ मिळावा, हा या निर्णयामागील प्रमुख हेतू आहे.".दरम्यान, कारखान्याने ऊस लागवडीला चालना देण्यासाठी आणि शेतीपूरक उपक्रमांना बळ देण्यासाठी सभासद शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रति टन २०० रुपयांचे 'कांडे पेमेंट' वर्ग केले आहे. या निर्णयामुळे सभासद शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून, अनेक शेतकऱ्यांनी कारखान्याच्या अध्यक्षा सुनेत्रा पवार, उपाध्यक्षा संगीता कोकरे आणि संचालक मंडळाचा पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार केला. यावेळी माजी सभापती अविनाश गोफणे, संजय जगताप, शेतकरी संघटनेचे सुखदेव जाधव, सदाशिव ढवळे, माऊली कदम, फरतडे आदी शेतकऱ्यांनी कारखान्याच्या शेतकरीहिताच्या निर्णयांचे स्वागत करत समाधान व्यक्त केले..माळेगाव कारखान्याने एकीकडे अनुभवी प्रशासकीय नेतृत्वाचा लाभ घेण्याचा निर्णय घेत असतानाच, दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट आर्थिक मदत जमा करून सभासदकेंद्रित धोरणाला प्राधान्य दिल्याने माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यपद्धतीला नवी दिशा मिळाल्याची चर्चा सभासदांमध्ये सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.