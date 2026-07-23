पुणे

Pune News: बारामतीत माणुसकीचे दर्शन! रस्त्यात अपघात पाहताच सुनेत्रा पवार थांबल्या; जखमी तरुणीला तत्काळ रुग्णालयात केलं दाखल

Baramati road accident latest news today: अपघातस्थळी ताफा थांबवून जखमी तरुणीची विचारपूस; सुनेत्रा पवार यांचा तातडीने उपचाराची व्यवस्था करून माणुसकीचा आदर्श
Sunetra Pawar Ensures Immediate Medical Aid for Injured Woman in Baramati

Sunetra Pawar Ensures Immediate Medical Aid for Injured Woman in Baramati

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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बारामती: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार गुरुवारी सकाळी बारामतीतील विकासकामांच्या पाहणीसाठी जात असताना मार्गात एका तरुणीचा अपघात झाल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्यांनी तत्काळ ताफा थांबवून अपघातग्रस्त तरुणीची प्रत्यक्ष विचारपूस केली.

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