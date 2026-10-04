Sunetra Pawar: ‘स्वतःच्या कर्तृत्वावर निवडणूक लढवा, अजितदादांचं नाव वापरू नका’; सुनेत्रा पवारांचा विरोधकांना टोला

-चिंतामणी क्षीरसागर वडगाव निंबाळकर : स्वतःच्या कर्तृत्वावर विश्वास असेल तर अजितदादांचे नाव वापरणे बंद करा. अजितदादांच्या कुटुंबीयांनी घेतलेल्या निर्णयावर नाराज होऊन बाहेर पडले असतील, तर त्यांनी स्वतःच्या कर्तृत्वावर निवडणूक लढवावी. दादांच्या नेतृत्वाचा आधार घेण्याचा प्रयत्न करू नये. ‘नाव दादांचं आणि नाराजी कुटुंबावर, हे कसलं समीकरण?’ असा सवाल उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी विरोधकांचे नाव न घेता केला..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीच्या प्रचाराचा शुभारंभ सोमेश्वर मंदिरात नारळ फोडून करण्यात आला. त्यानंतर झालेल्या प्रचार सभेत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार बोलत होत्या. त्यांनी ‘सोमेश्वर विकास पुरुष अजितदादा पवार पॅनल’च्या उमेदवारांना विजयी करण्याची विनंती सभासदांना केली..पवार म्हणाल्या, ‘‘सभासदांनी आपल्या मतदानाच्या माध्यमातून निवडून दिलेले संचालकच कारखान्याचा चेअरमन ठरवतील. होणारा चेअरमन केवळ नाव गाजवणारा नसून भाव गाजवणारा असेल. माझ्यावर विश्वास ठेवा आणि आपण दिलेले सर्व उमेदवार प्रचंड मतांनी विजयी करा.’’.उमेदवारी निवडीच्या प्रक्रिये बाबत बोलताना त्या म्हणाल्या पक्षाच्या पद्धतीप्रमाणे सर्वांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या त्यानंतर निरीक्षक नेमण्यात आले सर्वांच्या भावना आणि मतांचा विचार करून सर्वसमावेशक संचालक मंडळ तयार करण्यात आले आहे सहकारात सर्वांना बरोबर घेऊन चालणे म्हणजे सहकार माझी एकट्याचे ऐका असे सहकारात चालत नाही असे सांगून कारखान्याच्या विकासासाठी सभासदांच्या हिताला प्राधान्य देत काम करण्याची भूमिका यावेळी मांडण्यात आली..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक तालुकाध्यक्ष तानाजी बांदल यांनी केले. जिल्हाध्यक्ष संभाजी होळकर यांनी पक्षाची भूमिका मांडत पॅनलच्या उमेदवारांची सभासदांना ओळख करून दिली. यावेळी पॅनलचे सर्व उमेदवार, फलटणचे आमदार सचिन पाटील जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष दिगंबर दुर्गाडे प्रमोद काकडे राजवर्धन शिंदे जिल्हा परिषद सदस्य रोहिणी कदम ढोले पंचायत समिती सदस्य जितेंद्र पवार यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच कारखान्याचे सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. दरम्यान, सोमेश्वर मंदिरात दर्शन घेऊन नारळ फोडत प्रचाराचा औपचारिक शुभारंभ करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.