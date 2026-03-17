Laxman Hake : सुनेत्रावहिनींना विधानपरिषदेवर बिनविरोध पाठवा; बारामतीची निवडणूक आम्ही ठामपणे लढविणार...

बारामती - उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे अपघाती निधन ही घटना दुःखद असून, सुनेत्रावहिनींना राज्य सरकारने विधानपरिषदेवर बिनविरोध निवडून द्यावे व बारामतीची जागा पवार कुटुंबियांव्यतिरिक्त इतरांना लढण्यासाठी मोकळी सोडावी, आम्ही ओबीसी चळवळीतील कार्यकर्ते ही निवडणूक जिंकून दाखवू, असे आव्हान प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी केले. .बारामतीत माध्यमांशी बोलताना त्यांनी बारामतीची निवडणूक बिनविरोध होऊ नये, लोकशाहीच्या दृष्टीने बिनविरोध निवडणूक होणे योग्य नाही, असा असंख्य कार्यकर्त्यांचा सूर असल्याचे नमूद केले. सुनेत्रावहिनी पहिल्या महिला मुख्यमंत्री झाल्या, दादांचे अकाली निधन या बाबींकडे आम्हीही सहानुभूतीनेच पाहतो, सुनेत्रावहिनी यांना विधानपरिषदेवर बिनविरोध पाठवा आणि बारामतीची जागा मोकळी सोडा, असे ते म्हणाले..कोण सत्तेत आणि कोण विरोधात हेच समजत नाही, सामान्यांचे प्रश्न जैसे थे राहिले आहेत, श्रीमंत लोक सत्तेच्या जवळ जाऊन बसतात, आंदोलन करणारे जिथल्या तिथे राहतात, त्या मुळे शासनाच्या विरोधात बारामतीची निवडणूक आम्ही ठामपणे लढवू, असेही त्यांनी सांगितले..आमच्या सारख्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना व आमच्या प्रश्नांना वारंवार बेदखल केले जाते, आम्हाला कधीही मुख्यमंत्री किंवा राज्यकर्त्यांनी फोन केला नाही. कालच्या अर्थसंकल्पात ओबीसी बांधवांना एकूण अर्थसंकल्पाच्या फक्त अर्धा टक्के तरतूद केलेली आहे, त्या मुळे जनतेच्या दरबारात जाऊन प्रश्न मांडण्याची आमची भूमिका आहे..अनेक राष्ट्रीय पक्षांनी आम्हाला पाठिंबा देण्याची तयारी दाखविली आहे. बारामतीतील अनेक प्रश्न घेऊन आम्ही मतदारांपर्यंत जाऊ. केवळ लक्ष्मण हाकेच नव्हे तर स्थानिक चेहराही उमेदवार म्हणून वेळप्रसंगी पुढे येऊ शकतो असेही त्यांनी सांगितले.