Sunetra Pawar: अजितदादांचा विकासाचा वारसा अर्ध्यावर सोडणार नाही; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचा निर्धार, महिलांसाठी ‘दादा उद्योगिनी’ ॲप

पुणे: ‘‘अजितदादा पवार यांनी दिलेला विकासाचा वारसा अर्ध्यावर सोडणे त्यांच्या शिकवणीत बसत नाही. त्यांनी पाहिलेले प्रगत महाराष्ट्राचे स्वप्न आपल्या सर्वांच्या साथीने पूर्ण करायचे आहे. आज आपण केवळ ॲपचे लोकार्पण करत नसून, एका दूरदृष्टीला पुढे घेऊन जात आहोत,’’ असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी रविवारी केले..UPSC IFS Success Story: गावच्या शाळेतील लेकीची देशभर दखल! सुमती कदम भारतीय वनसेवेत राज्यात द्वितीय, देशात २६वी, जिद्दीची प्रेरणादायी यशोगाथा.राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने महिलांसाठी ‘दादा उद्योगिनी’ आणि युवकांसाठी ‘एनसीपी यूथ स्किल्स’ या दोन ॲपचे लोकार्पण म्हाळुंगे-बालेवाडी येथे सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते झाले. या वेळी त्या बोलत होत्या. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे, कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे, महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे, महिला प्रदेशाध्यक्षा वैशाली नागवडे, युवक प्रदेशाध्यक्ष निखिल ठाकरे यांनी मनोगत व्यक्त केले. .कार्यक्रमास खासदार पार्थ पवार, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, आमदार शिवाजीराव गर्जे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे, पुणे शहराध्यक्ष सुनील टिंगरे आदी उपस्थित होते..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .महिलांना उद्योजकतेची संधी‘दादा उद्योगिनी’ ॲपच्या माध्यमातून महिलांना उद्योजकतेच्या क्षेत्रात पुढे जाण्यासाठी मार्गदर्शन, कौशल्यविकास आणि त्यांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. महिलांच्या कौशल्याला योग्य बाजारपेठ मिळावी, त्यांना व्यवसायाच्या नव्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, हा ॲपचा उद्देश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.