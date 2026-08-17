पुणे

Sunetra Pawar: अजितदादांचा विकासाचा वारसा अर्ध्यावर सोडणार नाही; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचा निर्धार, महिलांसाठी ‘दादा उद्योगिनी’ ॲप

Sunetra Pawar Launches Dada Udyogini App For Women: महिलांच्या उद्योजकतेला नवे बळ; ‘दादा उद्योगिनी’ ॲपमधून मार्गदर्शन, कौशल्यविकास आणि बाजारपेठेची संधी
DCM Sunetra Pawar

DCM Sunetra Pawar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: ‘‘अजितदादा पवार यांनी दिलेला विकासाचा वारसा अर्ध्यावर सोडणे त्यांच्या शिकवणीत बसत नाही. त्यांनी पाहिलेले प्रगत महाराष्ट्राचे स्वप्न आपल्या सर्वांच्या साथीने पूर्ण करायचे आहे. आज आपण केवळ ॲपचे लोकार्पण करत नसून, एका दूरदृष्टीला पुढे घेऊन जात आहोत,’’ असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी रविवारी केले.

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