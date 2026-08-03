Sunetra Pawar: सुनेत्रा पवारांच्या 'दादा स्टाइल'नं जिंकलं मन, बारामतीला दिलं मोठं गिफ्ट, अन् कंठ दाटला..

सोमेश्वरनगर: पाणंद रस्ते योजनेत शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद बघून राज्यात सर्वाधिक १८ कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी बारामती तालुक्यात आणला आहे; यातून शेतमाल वाहतुकीसाठी मजबूत रस्ते बनवा, तसेच प्रशासनाने अधिक लोकाभिमुख होऊन सरकारच्या योजना घराघरांत पोहोचवाव्यात, अशी अपेक्षा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी केली..Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...बारामतीतील नागरिकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सोमेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या प्रांगणात ''छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर'' आयोजित करण्यात आले होते. या शिबिराचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. दरम्यान, या अभियानाच्या माध्यमातून तालुका प्रशासन अधिकाधिक लोकाभिमुख व्हावे आणि सामान्यांच्या घराघरात शासकीय योजना पोहोचाव्यात, अशी अपेक्षा सुनेत्रा पवार यांनी व्यक्त केली. या वेळी त्यांनी सोमेश्वर विद्यालयातील विद्यार्थिनी पूर्वा तुपे आणि काव्या शिंदे यांना सायकल वाटप केले तसेच वृक्षारोपणही केले..या कार्यक्रमासाठी ज्येष्ठ नेते रंजन तावरे, राजवर्धन शिंदे, संभाजी होळकर, नितीन सातव, रोहिणी कदम, किसन तांबे, आनंदकुमार होळकर, दिग्विजय जगताप, जितेंद्र पवार, आशा वायाळ, बाबा चोरमले यांच्यासह तीन ते चार हजार नागरिक उपस्थित होते.जिल्हा परिषद अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी, "महाराजस्व अभियानात सर्वसामान्यांबद्दल दिसलेली आत्मियता तलाठी कार्यालयापर्यंत दिसावी," अशी अपेक्षा व्यक्त केली. तसेच सोमेश्वरचे अध्यक्ष पुरूषोत्तम जगताप, जिल्हा परिषद सदस्य करण खलाटे, पंचायत समितीचे सभापती किरण तावरे यांनीही मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रांताधिकारी उत्तम दिघे यांनी केले तर तहसीलदार स्वप्नील रावडे यांनी आभार मानले..अन् उपमुख्यमंत्र्यांचा कंठ दाटला महाराजस्व अभियान दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जयंतीनिमित्त होत असल्याने भाषणाला सुरुवात करतानाच सुनेत्रा पवार भावूक झाल्या. "अजितदादांच्या जयंतीनिमित्त..." असे म्हणताच त्यांचा कंठ दाटून आला. "दरवर्षी २२ जुलैला आपण दादांचा वाढदिवस साजरा करायचो. आज जयंती साजरी करावी लागेल असं कधी वाटलं नव्हतं," असे कातर स्वरात म्हणताच त्यांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले आणि उपस्थित जनसमुदायही स्तब्ध झाला..Koyna Dam: कोयनेच्या पाण्याचा मुंबईकडे प्रवास? सर्व्हेने पुन्हा रंगली चर्चा; हजारो कोटींचा खर्च, कोकणात चिंतेचे वातावरण.सुनेत्रा पवार यांची 'दादा स्टाइल'व्यासपीठावरूनच निर्णय देण्याच्या ''दादा स्टाइल''ने सुनेत्रा पवार यांनी उपस्थितांची मने जिंकली. करण खलाटे यांनी मागणी केलेल्या कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी सोमेश्वर कारखान्याने जागा दिल्यास तातडीने निधी देण्याचे आदेश जिल्हा परिषद अध्यक्षांना दिले. गर्दीमुळे शिबिर दोन दिवस चालवण्याचे निर्देश दिले. तसेच, तालुक्यासाठी चाळीस बेडचा क्रिटिकेअर ब्लॉक मंजूर झाल्याची घोषणाही त्यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.