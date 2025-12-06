पुणे

Sunidhi Chauhan Show: पुण्यात आज सुनिधी चौहान यांची बहारदार मैफील; मेट्रोने केली विशेष सोय, फक्त 'या' गोष्टी लक्षात ठेवा

‘इश्क सुफियाना’, ‘कमली’, ‘धूम मचाले’, ‘है शोना’, 'देसी गर्ल' अशा एकापेक्षा एक बहारदार गाण्यांची पर्वणी रसिकांना आज मिळणार.
sunidhi chauhan show timetable metro timing

sunidhi chauhan show timetable metro timing

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - ‘इश्क सुफियाना’, ‘कमली’, ‘धूम मचाले’, ‘है शोना’, 'देसी गर्ल' अशा एकापेक्षा एक बहारदार गाण्यांची पर्वणी रसिकांना शनिवारी (ता. ६) मिळणार आहे. निमित्त आहे, प्रसिद्ध गायिका सुनिधी चौहान यांच्या पुण्यातील मैफिलीचे. हिंदी चित्रपटसृष्टीतील या आघाडीच्या गायिकेच्या पुण्यातील मैफिलीची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

Loading content, please wait...
pune
music
singer
Metro
Metro Station
Sunidhi Chauhan
Maha Metro
Entertainment Field
Music Concert

Related Stories

No stories found.