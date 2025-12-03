पुणे

Suhana Swasthyam 2025 : पुण्यात सुनिधी चौहान यांच्या मैफिलीची उत्सुकता शिगेला; 'इश्क सुफियाना' गाण्यासाठी पुणेकर उत्सुक

Suhana Swasthyam Sunidhi Chauhan concert : 'सकाळ' प्रस्तुत 'सुहाना स्वास्थ्यम्' अंतर्गत शनिवारी (ता. ६) कोथरूड येथील सूर्यकांत काकडे फार्मवर होणाऱ्या सुनिधी चौहान यांच्या 'आय ॲम होम' संगीत मैफिलीची तिकिटे अंतिम टप्प्यात असून, पुणेकर रसिकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील आघाडीच्या गायिका सुनिधी चौहान यांच्या पुण्यातील मैफिलीची उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली आहे. शनिवारी (ता. ६) सायंकाळी ७ वाजता कोथरूडच्या सूर्यकांत काकडे फार्म येथे होणाऱ्या या भव्य मैफिलीची मोजकीच तिकिटे शिल्लक आहेत.

