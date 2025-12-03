Suhana Swasthyam 2025 : पुण्यात बऱ्याच काळानंतर सुनिधी चौहानची संगीत मैफिल; 'आय ॲम होम'मधून रसिकांना परिपूर्ण दृकश्राव्य अनुभव देणार

‘‘रंगमंचावर असताना प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेण्याचा माझा प्रयत्न असतो. प्रत्येक प्रकारातील गाणं गायला मला तितकंच आवडतं. रसिकांच्या वेगवेगळ्या गाण्यांना मिळणाऱ्या वैविध्यपूर्ण प्रतिसादामुळे माझा उत्साह द्विगुणित होतो. त्यामुळेच रसिकांना परिपूर्ण दृकश्राव्य अनुभव देण्याची जबाबदारी असते. या कार्यक्रमातून मी तो देणार...’’ हिंदी चित्रपटसृष्टीतील आघाडीच्या गायिका सुनिधी चव्हाण सांगत होत्या. ‘सकाळ’ प्रस्तुत ‘सुहाना स्वास्थ्यम’ या महोत्सवात येत्या शनिवारी (ता. ६) चौहान यांच्या ‘सुनिधी चौहान-आय ॲम होम’ या संगीत मैफिलीचे आयोजन केले आहे. पुण्यात बऱ्याच कालावधीनंतर सादर होणाऱ्या या मैफिलीविषयी चौहान यांच्याशी साधलेला संवाद. .प्रश्न : पुण्यात दीर्घ काळानंतर कार्यक्रम सादर करताना तुमच्या काय भावना आहेत?मी पुण्यात कार्यक्रम सादर करून बराच काळ झाला आहे. सकाळ प्रस्तुत ‘सुहाना स्वास्थ्यम्’ या महोत्सवातील मैफिलीच्या निमित्ताने मी दीर्घ काळानंतर पुण्यात सादरीकरणासाठी येते आहे. माझा ‘सुनिधी चौहान-आय ॲम होम’ हा कार्यक्रमही मी पुण्यात पहिल्यांदाच सादर करते आहे. त्यामुळे पुण्यातील रसिकांइतकीच मलाही या कार्यक्रमाची खूप उत्सुकता आहे. हा कार्यक्रम रसिकांसाठी एक अविस्मरणीय अनुभव ठरेल, याची मला खात्री आहे..सळसळत्या उत्साहाने आणि प्रचंड ऊर्जेने तुम्ही सादर करत असलेली गाणी पाहण्याची आणि ऐकण्याची उत्सुकता रसिकांना असते. यामागचं रहस्य काय आहे?माझ्या मते याचं असं काही वेगळं रहस्य नाही. माझं माझ्या कामावरचं प्रेम आणि संगीताविषयीची निष्ठा, याला कारणीभूत असाव्यात. कारण मी रंगमंचावर असते, तेव्हा मी सर्वांत खरी असते. मला स्वतःला अभिव्यक्त करण्याचं, हवं तसं गाण्याचं स्वातंत्र्य आहे, असं वाटतं. प्रत्यक्ष सादरीकरणात समोरचे रसिकही ऊर्जा देतात. त्यांचा प्रतिसाद मला अधिक उत्साह देतो. चांगला ‘लाइव्ह परफॉर्मन्स’ हा कलाकार आणि रसिक, अशा दोघांच्या उत्तम मिलाफातूनच होतो..कार्यक्रमाची रूपरेषा तुम्ही कशी ठरवता, त्यामागचा तुमचा विचार काय असतो?प्रत्येक कार्यक्रमाची रूपरेषा अतिशय महत्त्वाची असते. कोणती गाणी निवडायची, ती कोणत्या क्रमाने सादर करायची, या सगळ्या गोष्टी योग्य पद्धतीने ठरवणे फार गरजेचे असते. तुमच्या कार्यक्रमाला येणारे रसिक हे स्वतःच्या खर्चाने तिकीट काढून आलेले असतात. त्यांना ‘परफॉर्मन्स’ पाहायचा असतो. केवळ माझी गाणी ऐकायची असती तरी त्यांना घरबसल्याच ऐकता येतात. परंतु ते प्रत्यक्ष कार्यक्रमाला यायचं ठरवतात, तेव्हा त्यांना एक परिपूर्ण दृकश्राव्य अनुभव देणं, ही माझी जबाबदारी असते. त्यामुळे मी प्रत्येक कार्यक्रमाची रूपरेषा काळजीपूर्वक ठरवते..Ratnagiri Crime : खेडमध्ये धक्कादायक घरफोडी! ४.३२ लाखांचे सोनं-रोख पळविले; चोरट्यांनी कुलूप तोडत घराला टाकली लुट.तुम्ही सर्वच संगीत प्रकार हाताळले आहेत. परंतु कोणत्या प्रकारची गाणी प्रत्यक्ष कार्यक्रमात सादर करायला तुम्हाला अधिक आवडतात?हे सांगणं खरंतर फार अवघड आहे. कारण मी रंगमंचावर असताना प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेत असते. प्रत्येक प्रकारातील गाणं गायला मला तितकंच आवडतं, रसिकांचा वेगवेगळ्या गाण्यांना मिळणारा वैविध्यपूर्ण प्रतिसाद माझा उत्साह द्विगुणित करतो. परंतु प्रत्येक गाण्यामागे, प्रत्येक सादरीकरणामागे मेहनतही मोठी असते. सगळे वादक, तंत्रज्ञ यांच्यासोबत समन्वय व्यवस्थित व्हावा, सादरीकरण नैसर्गिक वाटावं, अशा बारीकसारीक गोष्टींसाठी आमचा सगळा चमू खूप कष्ट घेत असतो..‘स्वास्थ्यम्’मधील मैफिलीत रसिकांना काय ऐकायला मिळेल?मी पुण्यात अनेक मैफिली सादर केल्या आहेत. प्रत्येक वेळी पुणेकर रसिकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला आहे. परंतु यावेळी सकाळ प्रस्तुत ‘सुहाना स्वास्थ्यम्’मध्ये होणारा ‘सुनिधी चौहान-आय ॲम होम’ हा कार्यक्रम अगदी वेगळ्या धाटणीचा आहे. त्यामुळे मी पहिल्यांदाच पुण्यात सादरीकरण करत असल्याची भावना आहे. मला रसिकांसमोर एका विशिष्ट पद्धतीने माझी गाणी सादर करायची आहेत, त्या दृष्टीने मी या कार्यक्रमाची रूपरेषा आखली आहे. पुणेकरांना आवडतील, अशा काही खास गाण्यांचा यात समावेश केला आहे. पुणेकर रसिक हे कलाप्रेमी आहेत, संगीताचे जाणकार आहेत. अशा चोखंदळ रसिकांसमोर माझा हा आवडता कार्यक्रम सादर करण्यासाठी मी उत्सुक आहे.(शब्दांकन ः महिमा ठोंबरे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.