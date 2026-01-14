Sunil Tatkare NCP : " राष्ट्रवादीला कौल मिळाल्यास पहिल्याच बैठकीत मोफत मेट्रोचा निर्णय घेणार!"- सुनील तटकरे

पुणे : "लाडकी बहीण योजनेवरुन राज्य कर्जबाजारी होईल, पगार देण्यासाठीही पैसे उरणार नाहीत, अशी चर्चा सुरू होती. तेव्हापासूनच आतापर्यंत संबंधित योजनेला निधी देतानाच, पायाभूत सोई-सुविधांनाही राज्य सरकार निधी कमी पडू देत नाही. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीमध्ये पुणेकर, पिंपरी चिंचवडकरांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाला कौल दिल्यास, निवडणुकीनंतर महापालिकेमध्ये होणाऱ्या पहिल्याच बैठकीत मोफत मेट्रो, बस प्रवासाचा निर्णय घेण्यास कुठलीही अडचण येणार नाही.'.राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षातर्फे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत घेतली. यावेळी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर, पक्षाचे कार्याध्यक्ष प्रदीप देशमुख उपस्थित होते. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाला महापालिका निवडणुकीत जास्त जागा नक्कीच मिळतील, असा विश्वास तटकरे यांनी व्यक्त केला. तटकरे म्हणाले, "निवडणुकीच्या पूर्वार्धात वेगळे वातावरण होते, तर उत्तरार्धामध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या बाजूने वातावरण झाले आहे. .Pune Crime : धामणे तिहेरी हत्याकांड; मावळ हादरवणाऱ्या दरोड्यातील १० नराधमांना जन्मठेप!.पवार यांनी पुणे व पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही शहरातील प्रचारामध्ये बारकाईने लक्ष घातले होते. सभा, रोड शो, विविध घटकांशी त्यांनी थेट संवाद साधला. राज्यातही राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला नगर पंचायतीप्रमाणे महापालिकेतही यश मिळणार आहे. जाहीरनाम्यात पवार यांनी केलेली मेट्रो व बसचा मोफत प्रवासाची घोषणा केली. त्यावर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मात्र पुणे, पिंपरी चिंचवड महापालिका स्वतःच्या उत्पन्नातून पुणे व पिंपरी चिंचवडकरांना ही सेवा मोफत योजना देऊ शकतात.'.राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष आगामी निवडणुकीत एकत्र येण्याबाबत तटकरे म्हणाले, "महापालिकेत भाजप आणि राष्ट्रवादी वेगवेगळे लढतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच घोषित केले होते. यामुळे निवडणुकीसाठी आपआपले मित्र पक्ष जोडण्याचा अधिकार आम्हाला मिळाला. स्वाभाविकपणे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षासमवेत आम्ही निवडणूक लढवित आहोत. ही आघाडी या निवडणुकीपुरती आहे. दोन्ही पक्षांच्या विलीनीकरण प्रश्न खूप मोठा आहे.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.