पुणे : ''ग्रामीण भागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना शोधून जेईई, नीट यासारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांसाठी विशेष प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने सुरू झालेला 'सुपर ५०' हा उपक्रम संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात 'सुपर ५०'च्या धर्तीवर इयत्ता अकरावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी निवासी शाळा सुरू करण्यात येईल. तसेच शालेय जीवनात खेळाला महत्त्व देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात 'क्रीडा प्रबोधिनी'च्या धर्तीवर शाळा सुरू करण्यात येणार आहे,'' अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिली..शालेय शिक्षण विभागांतर्गत विद्यार्थी शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धन, शालेय प्रशासकीय कामकाज यासह संबंधित विषयांच्या अनुषंगाने आयोजित दोन दिवसीय 'राज्यस्तरीय शिक्षण परिषदे'चे उद्घाटन भुसे यांच्या हस्ते झाले. या वेळी ते बोलत होते. सध्या सुरू असलेल्या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता पाचवी आणि आठवीसह इयत्ता चौथी आणि सातवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा होईल. तर राज्यात पुढील शैक्षणिक वर्षात (२०२६-२७) पूर्वीप्रमाणेच इयत्ता चौथी आणि सातवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतली जाईल, असेही भुसे यांनी या वेळी स्पष्ट केले..Pune News : सदानंद दाते यांचे आज व्याख्यान; डॉ. नानासाहेब परुळेकर जयंतीनिमित्त आयोजन .या वेळी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक संजय यादव, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार, 'परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण'च्या (कार्यक्षमता मूल्यांकन, पुनरावलोकन आणि समग्र विकासासाठी ज्ञानाचे विश्लेषण) मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंद्राणी भादुरी आदी मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रमात सिंह यांनी प्रास्ताविक केले..जिल्ह्यांना पाच कोटी रुपयांचे बक्षीस''राज्यात गुणवत्तापूर्ण व नावीन्यपूर्ण शिक्षण उपक्रमांना चालना देण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीसाठी, शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी सर्वोत्तम काम करणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि महापालिकांना बक्षीस देण्यात येणार आहे. यात अनुक्रमे पहिल्या तीन क्रमांकाने येणाऱ्यांना पाच कोटी, तीन कोटी आणि दोन कोटी रुपयांची प्रोत्साहनपर पारितोषिके देण्यात येतील,'' अशी घोषणा भुसे यांनी केली..शिक्षणमंत्र्यांनी दिलेली माहितीराज्यातील सर्व शाळांमध्ये २६ जानेवारी २०२६ ला देशभक्तीपर गाण्यांवर कवायती सादरीकरणाचा कार्यक्रम होणारशिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी पाच लाख रुपयांपर्यंत वैद्यकीय उपचार कॅशलेस करण्यासाठी प्रयत्न सुरूआगळ्यावेगळ्या स्नेहसंमेलनासाठी निधी उपलब्ध करून देणार.