JEE NEET Exam : ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी ‘सुपर ५०’चा प्रस्ताव सादर; ‘जेईई’, ‘नीट’च्या तयारीसाठी फायदा

उत्पन्न कमी असलेल्या पालकांच्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता दहावीनंतर अकरावी आणि बारावीचे शिक्षण घेताना ‘जेईई’ आणि ‘नीट’ परीक्षेची पुरेशी तयारी करता येत नाही.
मीनाक्षी गुरव
पुणे - ग्रामीण भागांतील विद्यार्थ्यांना देशपातळीवरील व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी घेतल्या जाणाऱ्या ‘जेईई’, ‘नीट’ यांसारख्या प्रवेश परीक्षांची तयारी करता यावी, म्हणून आता राज्यात लवकरच ‘सुपर ५०’ हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.

