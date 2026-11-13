पुणे

Udapur Accident : उदापूर येथे सुपर कॅरी गाडीची दुचाकीला धडक; २४ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

अहिल्यानगर-कल्याण महामार्गावर उदापूर गावच्या हद्दीत निमंत्रण हॉटेलसमोर गुरुवारी (ता. १२) रात्री साडेआठच्या सुमारास सुपर कॅरी मालवाहू गाडी आणि दुचाकी यांच्यात भीषण अपघात झाला.
omkar amup

omkar amup

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सकाळ वृत्तसेवा
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ओतूर - अहिल्यानगर-कल्याण महामार्गावर उदापूर गावच्या हद्दीत निमंत्रण हॉटेलसमोर गुरुवारी (ता. १२) रात्री साडेआठच्या सुमारास सुपर कॅरी मालवाहू गाडी आणि दुचाकी यांच्यात भीषण अपघात झाला. या अपघातात दुचाकीस्वार ओंकार दिनकर अमुप (वय-२४, रा. अमुपमळा, उदापूर, ता. जुन्नर) याचा जागीच मृत्यू झाला.

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