Udapur Accident : उदापूर येथे सुपर कॅरी गाडीची दुचाकीला धडक; २४ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

ओतूर - अहिल्यानगर-कल्याण महामार्गावर उदापूर गावच्या हद्दीत निमंत्रण हॉटेलसमोर गुरुवारी (ता. १२) रात्री साडेआठच्या सुमारास सुपर कॅरी मालवाहू गाडी आणि दुचाकी यांच्यात भीषण अपघात झाला. या अपघातात दुचाकीस्वार ओंकार दिनकर अमुप (वय-२४, रा. अमुपमळा, उदापूर, ता. जुन्नर) याचा जागीच मृत्यू झाला..ठाणे अंमलदार बाळशिराम भवारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ओंकार अमुप हा होंडा शाईन मोटारसायकलवरून अहिल्यानगर-कल्याण महामार्गाने उदापूर कडून ओतूरच्या दिशेने जात होता. यावेळी कल्याणच्या दिशेने जाणाऱ्या सुपर कॅरी मालवाहू गाडीने त्याच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. सुपर कॅरी गाडीचा चालक अक्षय शांताराम डोळस (रा. उंब्रज नं. १, ता. जुन्नर) याने भरधाव वेगात व निष्काळजीपणे वाहन चालवून विरुद्ध बाजूने येत दुचाकीला धडक दिल्याची फिर्याद मृताचा काका प्रदीप अमुप यांनी ओतूर पोलिस ठाण्यात दिली आहे..या अपघातात ओंकार याला डोक्याला गंभीर दुखापत होऊन त्याचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेमुळे उदापूर परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून तरुण मुलाचा अपघाती मृत्यू मुळे गावावर शोककळा पसरली आहे.याप्रकरणी ओतूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजगिरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस हवालदार नामदेव बांबळे पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.