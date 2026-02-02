Kalyaninagar Accident Case : मौजमजेसाठी अल्पवयीन मुलाला कारच्या चाव्या देणे स्वीकारार्ह नाही, पोर्श अपघात प्रकरण; तिघांना जामीन मंजूर

पुणे : कल्याणीनगर अपघात प्रकरणात अल्पवयीन मुलांच्या अशा कृत्यांसाठी त्यांचे पालकच जबाबदार असून, मौजमजेसाठी मुलांच्या हातात कारच्या चाव्या आणि पैसे देणे अजिबात स्वीकारार्ह नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपी पालकांच्या भूमिकेवर कडक ताशेरे ओढले..या प्रकरणात पोर्श कारचालक अल्पवयीन मुलासह त्याच्या दोन अल्पवयीन मित्रांच्या रक्ताचे नमुने बदलून पुरावा नष्ट केल्याप्रकरणी तीन आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. अमर सतीश गायकवाड, आदित्य अविनाश सूद (वय ५२) आणि आशिष सतीश मित्तल (वय ३७) अशी जामीन मंजूर झालेल्या आरोपींची नावे आहेत. त्यांच्यासह विशाल अगरवाल, शिवानी अगरवाल, अरुणकुमार सिंग, अश्पाक मकानदार, ससून रुग्णालयाच्या न्यायवैद्यक विभागाचा तत्कालीन प्रमुख डॉ. अजय तावरे, आपत्कालीन विभागाचा तत्कालीन मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. श्रीहरी हाळनोर आणि शिपाई अतुल घटकांबळे अशा दहा जणांविरोधात भारतीय दंड संहिता, मोटार वाहन कायदा व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमांनुसार आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२५ मध्ये नऊ आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर आरोपी आशिष मित्तलने अॅड. मुकुल रोहतगी, अॅड. सिद्धार्थ दवे, अॅड. ध्वनी शहा, अॅड. आदित्य दिवाण आणि अॅड. श्रद्धा लड्डा यांच्यामार्फत आरोपी आदित्य सूदने अॅड. अबिद मुलाणी यांच्यामार्फत; तर आरोपी अमर गायकवाडने अॅड. सना खान यांच्यामार्फत जामीन मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता..Latest Marathi news Live Update: जिल्हापरिषद निवडणुकीत महायुतीचे ११ जण बिनविरोध .कल्याणीनगर येथे १८ मे २०२४ च्या मध्यरात्री अल्पवयीन मुलाने पोर्श कार भरधाव चालवून धडक दिल्याने दुचाकीस्वार तरुण-तरुणीचा मृत्यू झाला. कारचालक मुलगा व पाठीमागील आसनावर बसलेल्या त्याच्या दोन मित्रांनी अपघातापूर्वी मुंढव्यातील दोन पबमध्ये मद्यपान केले होते. त्यांच्या रक्ताचे नमुने तपासण्यासाठी सर्वांना ससून रुग्णालयात नेण्यात आले. तिथे या मुलांच्या रक्ताचे नमुने बदलण्यासाठी त्यांच्या पालकांनी आरोपी डॉक्टरांना लाच दिल्याचे पोलिसांच्या तपासात निष्पन्न झाले. .आदित्य सूद व आशिष मित्तल यांनी कारमधील इतर दोन अल्पवयीन मुलांच्या रक्ताच्या नमुन्याऐवजी स्वतःच्या रक्ताचे नमुने दिले होते; तर हे नमुने बदलण्यासाठी अमर गायकवाडने डॉक्टरांच्या सहायकाला तीन लाख रुपये दिल्याचे आरोपपत्रात नमूद आहे. पालक आपल्या पाल्यावर नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत. अमली पदार्थांचे सेवन ही वेगळी गोष्ट आहे, परंतु अशा मुलांच्या हातात कारच्या चाव्या देणे आणि मौजमजेसाठी अमाप पैसा पुरवणे हे मुळीच स्वीकारार्ह नाही,' असेही न्यायालयाने आदेश केले..विशाल अगरवालसह सहा जण न्यायालयीन कोठडीत या प्रकरणात अल्पवयीन मुलाची आई शिवानी अग्रवालला उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी जामीन मंजूर केला आहे. तसेच आजोबा सुरेंद्र अग्रवाल देखील जामिनावर बाहेर आहेत. तर मुलाचे वडील विशाल अग्रवालसह सहा आरोपी अद्याप न्यायालयीन कोठडीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.