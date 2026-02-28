पोर्शे कार अपघात प्रकरण, आरोपीच्या रक्ताचे नमुने बदलणाऱ्या डॉक्टरला सुप्रीम कोर्टाकडून जामीन

Relief For Ajay Taware In Blood Sample Tampering Allegation पुण्यातील कल्याणीनगर येथे दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या पोर्शे कार अपघात प्रकरणातील आरोपीच्या रक्ताचे नमुने बदलणाऱ्या डॉक्टरला जामीन मंजूर करण्यात आलाय. 'हिट अँड रन' प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीचे रक्ताचे नमुने बदलण्याचा आरोप ससून रुग्णालयातील तत्कालीन वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर अजय तावरे याच्यावर होते. सर्वोच्च न्यायालयाने डॉक्टर तावरेला जामीन मंजूर केलाय..सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी आदित्य सूद, आशिष मित्तल आणि अमर गायकवाड यांना जामीन दिला होता. अल्पवयीन मुलांकडून होणाऱ्या अपघातांसाठी खरेतर मोटारीची चावी देणाऱ्या पालकांना जबाबदार धरले पाहिजे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली होती. 'हिट अँड रन' प्रकरणातील अन्य आरोपींना जामीन मिळाला, या पार्श्वभूमीवर जामीन द्यावा, अशी विनंती डॉ. तावरे याने केली होती. याचिकेची दखल घेत न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने आरोपीचा जामीन अर्ज मंजूर केला..पत्नीच्या स्टेटसवर अश्लील कमेंटचा जाब विचारायला गेलेल्या पतीची हत्या; लग्नाच्या वाढदिवशीच संसार उद्ध्वस्त.पुण्यातील प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिकाच्या १७ वर्षीय मुलाने दारुच्या नशेत आलिशान पोर्शे कारनं दुचाकीला उडवलं होतं. यात अभियंता तरुणी आणि तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला होता. अनिश अवधिया (२७ वर्षे) आणि अश्विनी कोष्टा अशी अपघातामध्ये जागीच मृत्यू झालेल्यांची नावे होती. पुण्यातील कल्याणीनगरमध्ये झालेल्या अपघातात पोर्शे गाडीचा वेग इतका भरधाव होता की अश्विनी कोस्टा या १५ फूट दूर फेकल्या गेल्या होत्या. या अपघातानंतर तरुणाला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं पण ससून रुग्णालयात त्याच्या रक्ताचे नमुने बदलण्यात आले होते. .बुलेटच्या सायलेन्सरवर पुणे पोलिसांची कारवाईवडगाव शेरी - परिसरात बुलेटच्या सायलेन्सर मधून फटाक्याचा आवाज काढून नागरिकांना त्रास देणाऱ्या 61 बुलेट चालकांवर कारवाई करण्यात आली. अशा रोड रोमियोंवर जरब बसावी यासाठी बुलेटचे सायलेन्सर काढून पोलिसांनी त्यावर सर्वांसमक्ष रोड रोलर फिरवला. चंदन नगर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक निलेश बडाख आणि विमानतळ पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक गोविंद जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. पोलीस ठाण्याच्या शांतता कमिटी सदस्यांसमोर सायलेन्सर वरून रोड रोलर फिरवण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.