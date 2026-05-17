सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढली

सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. १७ : सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांचा वाढता भार लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ‘सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा अध्यादेश, २०२६’ ला मंजुरी दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची मंजूर संख्या वाढविण्यात आली आहे.
कायदामंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी समाज माध्यमावरून या अध्यादेशाची माहिती दिली. या अध्यादेशानुसार, भारताच्या सरन्यायाधीशांचा या संख्येत समावेश करण्यात आलेला नसून न्यायाधीशांची मंजूर संख्या ३३ वरून ३७ करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालयातील एकूण मंजूर न्यायाधीशांची संख्या आता ३८ झाली आहे. यापूर्वी पाच मे रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ३४ वरून ३८ पर्यंत वाढविण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात मोठ्या प्रमाणावर खटले प्रलंबित असताना हा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. वाढत्या कामकाजाच्या ताणामुळे अधिक खंडपीठांची आवश्यकता वारंवार व्यक्त केली जात होती. न्यायाधीशांची संख्या वाढल्याने सर्वोच्च न्यायालयात चार अतिरिक्त पदे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या पदांवरील नियुक्त्या महाविद्यालयीय निवड प्रक्रियेद्वारेच करण्यात येणार आहेत.

