टीव्पहीके आमदार सेतूपती यांना
सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा
नवी दिल्ली, ता. १३ (पीटीआय) : तमिळगा वेत्री कळघमचे (टीव्हीके) आमदार आर. श्रीनिवास सेतूपती यांना तमिळनाडू विधानसभेतील विश्वासदर्शक ठरावात सहभागी होण्यास मनाई करणाऱ्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती दिली. न्यायाधीश विक्रमनाथ, संदीप मेहता आणि विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, ‘‘निवडणुकीच्या वादासाठी निवडणूक याचिका हा पर्याय असतानादेखील कलम २२६ अंतर्गत याचिका कशी काय दाखल करून घेतली?’’ असा सवालही खंडपीठाने केला.
सेतूपती यांनी तिरुपत्तूर मतदारसंघातून द्रमुकचे उमेदवार के. आर. पेरियाकरुप्पन यांचा एका मताने पराभव केला होता. पेरियाकरुप्पन यांनी टपाली मतपत्रिका आणि ईव्हीएम मतमोजणीत अनियमितता झाल्याचा आरोप करत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने सेतूपती यांना विश्वासदर्शक ठरावातील मतदानापासून रोखले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्या आदेशाला बुधवारी स्थगिती दिली.
