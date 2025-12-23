Supriya Sule : दोन्ही राष्ट्रवादीत चर्चा सुरू; मात्र प्रस्ताव नाही– सुप्रिया सुळे यांचा स्पष्ट खुलासा!

पुणे : "उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडील व आमच्या पक्षातील काही पदाधिकाऱ्यांची महापालिका निवडणूक एकत्र लढण्याविषयी चर्चा सुरू आहे. कार्यकर्ता, पुणेकर व पुण्याचा विकास हा केंद्रबिंदू ठेवूनच निर्णय घेतला जाईल, मात्र अद्यापपर्यंत कुठलाही प्रस्ताव आला नाही' असे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्याध्यक्ष सुप्रिया सुळे यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. तर, बुधवारी सुळे या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांशी चर्चा केल्यानंतर दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याबाबतची भूमिका मांडणार आहेत..राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष हा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष हे दोन्ही पक्ष महापालिका निवडणुकीत एकत्र येण्याबाबत मागील काही दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. त्याबाबत माध्यमांनी सुळे यांच्याशी संवाद साधला. सुळे म्हणाल्या, "कॉंग्रेसमध्ये सतेज पाटील यांच्याशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे बोलले असल्याचे मला समजले. आमच्याशीही त्यांची चर्चा सुरू असली तरीही कुठल्याही पक्षाचा औपचारिक प्रस्ताव माझ्याकडे आलेला नाही. उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या व आमच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे. .NCP Party : भाजपला भिडण्यासाठी ‘राष्ट्रवादीं’चे एकत्र मनसुबे.आम्ही अनेक वर्ष एकत्र काम केले आहे, ओळखी-नातीगोती असतात. हि निवडणूक वैयक्तीक नसून कार्यकर्त्यांची आहे, त्यामुळे कार्यकर्त्यांच्या हिताचा विचार केला जाईल. दोन्ही ठाकरे बंधू, कॉंग्रेस आणि आम्ही अशी महाविकास आघाडी एकत्र लढली पाहीजे, असा आमचा प्रयत्न आहे. दोन्ही राष्ट्रवादी कॉंग्रेस एकत्र निवडणूक लढण्याबाबत अजित पवार हे बोलले असतील, तर ते विचार करूनच बोलले असतील.'.प्रशांत जगताप यांच्या राजीनाम्याबाबत संभ्रम कायम"प्रशांत जगताप यांच्या राजीनाम्याबाबत मला काहीही माहिती नाही. माझ्याकडे तरी राजीनामा आलेला नाही. प्रोटोकॉलप्रमाणे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्याकडे राजीनामा यायला पाहीजे, मात्र त्यांच्याकडेही राजीनामा आला नाही. जगताप यांच्याशी सविस्तर चर्चा झाली, असे सुळे यांनी सांगितले. दरम्यान, जगताप यांनी सायंकाळी सुळे यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर निवडणुकीबाबत काही प्रस्ताव ठेवत सविस्तर चर्चा केली. त्यानंतर जगताप यांनी राजीनाम्याबाबत आपण बुधवारी भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचे सांगितले. तत्पूर्वी सुप्रिया सुळे या पुण्यात पक्ष कार्यालयात कार्यकर्त्यांशी संवाद साधणार आहे. त्यानंतर त्या दोन्ही राष्ट्रवादी कॉंग्रेसबाबतची भूमिका जाहीर करण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.