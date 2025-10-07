Supriya Sule: सुप्रिया सुळेंचा एकाचवेळी दोन पक्षांना धक्का! पुण्यात वांजळे कुटुंबियांची घेतली भेट

Pune Politics: राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मंगळवारी पुण्यात वांजळे कुटुंबियांची भेट घेतली. या भेटीमुळे अजित पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची धडधड वाढली आहे. त्याचं कारण वांजळे कुटुंबातील दोन सदस्य सद्य घडीला या दोन वेगवेगळ्या पक्षात आहेत..खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या पुणे दौऱ्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. खडकवासला विधानसभा मतदारसंघात एका रहिवासी सोसायटीतील कामाचा आढावा घेण्यासाठी आलेल्या सुळे यांनी मनसेचे माजी आमदार स्व. रमेश वांजळे यांचे पुत्र मयुरेश वांजळे आणि मुलगी सायली वांजळे यांची भेट घेतली..Leopard Attack Sangli : आजोबांसोबत शेतात गेलेल्या ४ वर्षीय आरववर बिबट्यानं मारला पंजा अन्.., नातवाला वाचवण्यासाठी आजोबा बनला 'छावा'.या भेटीमुळे भाऊ-बहीण नवीन राजकीय वाट निवडणार का? अशा चर्चा सुरू झाल्या आहेत. मयुरेश वांजळे सध्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेत (मनसे) सक्रिय असून, त्यांनी 2024च्या विधानसभा निवडणुकीत मनसेकडून खडकवासला मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. मात्र, निवडणुकीनंतर त्यांची पक्षातील सक्रियता कमी झाल्याची चर्चा आहे..मृणाल दुसानिसने अमेरिका का सोडली? सांगितलं खरं कारण; म्हणाली, 'आमचं नवीन लग्न झालेलं तेव्हा...'.दुसरीकडे, सायली वांजळे या अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी नगरसेविका असून, त्या महापालिकेच्या कामांसाठी यापूर्वीही सुप्रिया सुळे यांना भेटल्या आहेत. अशा परिस्थितीत सुळे यांच्या या भेटीने मनसे आणि अजित पवार यांच्या गटात अस्वस्थता निर्माण झाली नसेल तर नवल. भविष्यात हे बहीण-भाव वेगळी राजकीय वाट निवडतात का? हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.