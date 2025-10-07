पुणे

Supriya Sule: सुप्रिया सुळेंचा एकाचवेळी दोन पक्षांना धक्का! पुण्यात वांजळे कुटुंबियांची घेतली भेट

Supriya Sule’s visit to Wanjale family in Pune sparks political buzz across NCP and MNS camps: भविष्यात वांजळे कुटुंब वेगळी राजकीय भूमिका घेणार का, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे.
Supriya Sule: सुप्रिया सुळेंचा एकाचवेळी दोन पक्षांना धक्का! पुण्यात वांजळे कुटुंबियांची घेतली भेट
संतोष कानडे
Updated on

Pune Politics: राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मंगळवारी पुण्यात वांजळे कुटुंबियांची भेट घेतली. या भेटीमुळे अजित पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची धडधड वाढली आहे. त्याचं कारण वांजळे कुटुंबातील दोन सदस्य सद्य घडीला या दोन वेगवेगळ्या पक्षात आहेत.

