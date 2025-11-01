Pune Success Story: मित्रांची साथ ठरली निर्णायक… सर्व रूममेट बनले अधिकारी… सुरज पडवळ यांची राज्य सेवेत क्लास-वन पदावर निवड

जिद्द, मेहनत आणि योग्य मार्गदर्शन असेल तर सामान्य घरातील मुलगाही प्रशासनात उच्च पदावर पोहोचू शकतो, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे कराडचा सुरज पडवळ. सुरुवातीला राज्य कर विभागात एसटीआय (State Tax Inspector) म्हणून कार्यरत असलेल्या सुरज यांनी आणखी उंच भरारी घेत महाराष्ट्र राज्य सेवेतून एसएसटी (State Service – Class One) या अधिकाऱ्याच्या पदावर निवड मिळवली आहे. विशेष म्हणजे, सुरज यांच्या यशामागे त्यांच्या रूममेट मित्रांची मोठी प्रेरणा आहे. त्यांच्या सर्व रूममेट मंडळींपैकी अनेक आता विविध सरकारी विभागात अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत..सुरज पडवळ यांनी सांगितले, “मी एसटीआय पद मिळाल्यावर थांबलो नाही. मनात आणखी मोठे ध्येय ठेवले. सातत्याने अभ्यास, संयम आणि स्वतःवर विश्वास ठेवला. आज क्लास-वन पदावर निवड झाल्याचा आनंद शब्दात वर्णन करता येणार नाही.”.MPSC Success Story : सलगरचे विजय जगताप 114 वी रेंक घेऊन एम. पी. एस. सी परीक्षा उत्तीर्ण; सलगर बुद्रुक गावाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा.शैक्षणिक आयुष्य गावातच गेलेसुरज यांचे संपूर्ण शिक्षण कराडमध्येच झाले. दहावी ते बारावी आणि नंतर पदवीपर्यंतचे शैक्षणिक आयुष्य गावातच गेले. वडील शिक्षक असून निवृत्त झाले आहेत, आई गृहिणी आहेत, तर बहीणही सध्या स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहे. कुटुंबातून सातत्याने मानसिक आधार मिळाल्याचे सुरज सांगतात..रूममेट मित्रांची प्रेरणायशाच्या प्रवासात रूममेट मित्रांची प्रेरणा आणि सोबत अत्यंत महत्त्वाची ठरल्याचे सुरज आवर्जून नमूद करतात. “प्रसाद चौगुले, राकेश गीते, अनिकेत साखरे, सुरज गाढवे, निलेश खाडे, संकेत देसाई या सर्वांनी मला सतत प्रोत्साहन दिले. ‘तू आणखी मोठं करू शकतोस’ या विश्वासाने मला पुन्हा तयारीकडे वळवलं. त्यांच्या प्रेरणेमुळेच आज मी क्लास-वन पदावर पोहोचलो,” असे सुरज अभिमानाने म्हणाला..नागरिकांना सुलभतेने मदत मिळावी यासाठी मी प्रयत्नशीलअभ्यासाच्या काळात त्यांनी काही क्लासेस देखील लावले. भगरे सर, प्रसाद चौगुले यांचे बंधू प्रमोद चौगुले यांच्या मार्गदर्शनाचा लाभ झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.भविष्यातील ध्येय सागतांना सुरज म्हणाले, “मला प्रशासनात काम करताना जनतेपर्यंत सेवा सहजपणे पोहोचावी, नागरिकांना सुलभतेने मदत मिळावी यासाठी मी प्रयत्नशील राहणार आहे.” सुरज पडवळ यांनी ‘आझाद मराठी’ या यूट्यूब चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत वरील भावना व्यक्त केल्या..MPSC Exam : एमपीएससी निकालावर आरक्षण धोरणाचा 'ब्रेक'! १०७ उमेदवारांचा न्यायालयीन लढा; अंतिम निकाल लांबणीवर जाण्याची शक्यता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.