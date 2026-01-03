आलिशान गाड्या, तब्बल २७१ कोटींची संपत्ती अन्...; महापालिका निवडणुकीत पुण्यातील 'या' आमदारांचे पुत्र सर्वात श्रीमंत उमेदवार ठरले

पुणे महानगरपालिका निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक ४ चे भाजपचे उमेदवार सुरेंद्र पाथरे हे सर्वात श्रीमंत उमेदवार म्हणून उदयास आले आहेत. त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, त्यांच्या कुटुंबाची एकूण मालमत्ता ₹२७१.८५ कोटी आहे. ज्यामध्ये आलिशान वाहने आणि लक्षणीय रिअल इस्टेटचा समावेश आहे. सुरेंद्र पठारे यांनी निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असे दिसून आले आहे की, त्यांच्या कुटुंबाच्या मालमत्तेचा सर्वात मोठा भाग स्थावर मालमत्तेचा आहे. ज्याची किंमत ₹२१७.९३ कोटी पेक्षा जास्त आहे. .यामध्ये निवासी मालमत्ता, व्यावसायिक इमारती आणि जमीन यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, पठारे कुटुंबाकडे सार्वजनिक वित्तीय संस्था आणि इतर स्रोतांकडून ₹४६५.९ दशलक्ष कर्जे आहेत. त्यांच्या मालमत्तेत बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज आणि इनोव्हा क्रिस्टा सारख्या लक्झरी वाहनांचा समावेश आहे. सुरेंद्र पठारे हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार) आमदार बापू पठारे यांचे पुत्र आहेत. .महाराष्ट्रातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका कधी? अखेर तारीख आली समोर, राजकीय हालचालींना वेग.अलिकडच्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या वडिलांच्या विजयात त्यांच्या सुनियोजित निवडणूक मोहिमेची महत्त्वाची भूमिका होती अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. सुरेंद्र यांनी अलीकडेच भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. सुरेंद्र पठारे हे सीओईपीमधून अभियांत्रिकीत सुवर्णपदक विजेते आहेत. शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी विविध व्यवसायात पाऊल ठेवले. एक यशस्वी उद्योजक म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली. .आता ते पहिल्यांदाच महानगरपालिका निवडणूक लढवत आहेत. त्यांची पत्नी ऐश्वर्या पठारे देखील त्याच प्रभागातून भाजपच्या उमेदवार आहेत. राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, हे जोडपे शहरात पक्ष मजबूत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. पुणे महानगरपालिका निवडणुकीतील इतर उमेदवारांशी तुलना केली तर परिस्थिती स्पष्ट होते. .BMC Election: नामांकन प्रक्रिया संपली! बीएमसी निवडणुकीसाठी अंतिम उमेदवार आणि बंडखोर किती? आकड्यांतून समजून घ्या गणितं....खडकवासला विधानसभा मतदारसंघातील दिवंगत आमदार रमेश वांजळे यांच्या कन्या सायली वांजळे यांची संपत्ती ₹७७.६५ दशलक्ष आहे. दिवंगत खासदार गिरीश बापट यांच्या कन्या स्वरदा बापट यांच्या कुटुंबाची संपत्ती ₹११.२२ दशलक्ष आहे. या पार्श्वभूमीवर, प्रभाग ४ मधील भाजपचे उमेदवार सुरेंद्र पठारे हे पुण्यातील सर्वात श्रीमंत उमेदवार म्हणून उदयास आले आहेत. त्यामुळे ते पुन्हा एकदा राजकीय चर्चेत केंद्रबिंदू ठरले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.