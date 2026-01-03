पुणे

आलिशान गाड्या, तब्बल २७१ कोटींची संपत्ती अन्...; महापालिका निवडणुकीत पुण्यातील 'या' आमदारांचे पुत्र सर्वात श्रीमंत उमेदवार ठरले

PMC Election Richest Candidate: पुणे महानगरपालिका निवडणुकीत आलिशान गाड्या आणि कोट्यवधी रुपयांच्या रिअल इस्टेटसह सुरेंद्र पठारे हे सर्वात श्रीमंत उमेदवार आहेत. यामुळे ते चर्चेत आले आहेत.
पुणे महानगरपालिका निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक ४ चे भाजपचे उमेदवार सुरेंद्र पाथरे हे सर्वात श्रीमंत उमेदवार म्हणून उदयास आले आहेत. त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, त्यांच्या कुटुंबाची एकूण मालमत्ता ₹२७१.८५ कोटी आहे. ज्यामध्ये आलिशान वाहने आणि लक्षणीय रिअल इस्टेटचा समावेश आहे. सुरेंद्र पठारे यांनी निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असे दिसून आले आहे की, त्यांच्या कुटुंबाच्या मालमत्तेचा सर्वात मोठा भाग स्थावर मालमत्तेचा आहे. ज्याची किंमत ₹२१७.९३ कोटी पेक्षा जास्त आहे.

