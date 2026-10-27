Pune News : डोळे येण्याच्या रुग्णांमध्ये वाढ; काळजी घेण्याचे नेत्ररोगतज्ज्ञांचे आवाहन

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - बदलत्या हवामानामुळे आणि हवेतील वाढलेल्या आर्द्रतेमुळे शहरात डोळे येण्याच्या (कंजक्टिवायटिस) साथीने वेग धरला आहे. डोळे लाल होणे, खाज सुटणे आणि डोळ्यांतून सतत पाणी येणे अशा तक्रारी घेऊन येणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. रुग्णालयातील १० पैकी सुमारे ४ ते ५ रुग्ण हे डोळे येण्याच्या तक्रारीचे आहेत. त्यामुळे संसर्ग टाळण्यासाठी नागरिकांनी वैयक्तिक स्वच्छता राखावी, डोळ्यांना वारंवार हात लावू नये आणि स्वतःच्या मनाने कोणतेही औषधोपचार न करता तातडीने वैद्यकीय सल्ला घ्यावा, असे आवाहन नेत्ररोगतज्ज्ञांनी केले आहे..शहरात गेल्या काही दिवसांपासून तापमानात सातत्याने चढ-उतार होत आहे. परिणामी आर्द्रता आणि संसर्गाचा प्रादुर्भाव यांमुळे डोळ्यांच्या तक्रारी वाढत आहेत. हवेतील आद्रतेमुळे जिवाणू आणि विषाणू सहजरीत्या तयार होतात. ओलाव्यामुळे संसर्ग बराच काळ शरीरात राहतो. आपल्याला वारंवार घाम येतो. यामुळे आपण आपला चेहरा पुसत राहतो. यात आपण डोळ्यांनाही हात लावत राहतो.या सर्व कारणांमुळे संसर्ग होतो आणि डोळे येण्याची साथ पसरते. त्यामुळे संसर्ग झालेल्या व्यक्तींनी वैयक्तिक वापराच्या वस्तू इतरांना देऊ नयेत. तसेच डोळे चोळणे टाळावे आणि हात वारंवार साबणाने स्वच्छ धुवावेत, असे आवाहन नेत्ररोगतज्ज्ञांनी केले आहे..याविषयी नेत्ररोगतज्ज्ञ डॉ. अश्विनी मिसाळ म्हणाल्या, ‘विषाणूजन्य सर्दी, खोकला आणि ताप यांसारख्या आजारांप्रमाणेच विषाणूजन्य डोळे येण्याची साथही आढळते. या संसर्गामुळे डोळ्यांत अस्वस्थता, लालसरपणा आणि खाज जाणवते. त्यामुळे लक्षणे दिसताच योग्य उपचार घेणे आणि संसर्गाचा प्रसार रोखण्यासाठी खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.’डोळे येण्याची प्रमुख लक्षणे- डोळे लाल होणे आणि सूज येणे.- डोळ्यांत खाज सुटणे किंवा अस्वस्थता जाणवणे.- डोळ्यांतून सतत पाणी येणे.- डोळ्यांत चिकट स्राव येणे.- सकाळी झोपेतून उठल्यानंतर पापण्या चिकटणे..अशी घ्या काळजी- हात साबणाने वारंवार स्वच्छ धुवावेत.- डोळ्यांना हात लावणे आणि चोळणे टाळावे.- रुमाल, टॉवेल आणि डोळ्यांचा मेकअप यांसारख्या वैयक्तिक वस्तू इतरांसोबत वापरू नयेत.- संसर्ग झाल्यास जवळचा संपर्क टाळावा आणि स्वच्छतेची विशेष काळजी घ्यावी.- डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय डोळ्यांत औषधे टाकू नयेत. विशेषतः स्टेरॉइडयुक्त थेंब स्वतःहून वापरू नयेत.- डोळ्यांत तीव्र वेदना, प्रकाश सहन न होणे किंवा दृष्टी धूसर होणे अशी लक्षणे दिसल्यास तातडीने नेत्ररोगतज्ज्ञांकडे जावे..‘डोळे येण्याचा संसर्ग विषाणू किंवा जिवाणूंमुळे होऊ शकतो. बाधित व्यक्तीचे रुमाल, टॉवेल किंवा इतर वैयक्तिक वस्तू वापरणे टाळावे. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार औषधोपचार घेतल्यास अनेक रुग्णांमध्ये चार ते पाच दिवसांत सुधारणा होऊ शकते. मात्र, त्रास कायम राहिल्यास किंवा वाढल्यास पुन्हा डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.’- डॉ. नितीन कोलते, नेत्ररोगतज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.