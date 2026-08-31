पुणे

Pune News : सर्जन व्हाइस ॲडमिरल मनीष होनवाड ‘एएफएमसी’चे नवे संचालक

पुण्‍यातील ‘सशस्त्र सेना वैद्यकीय महाविद्यालया’च्या (एएफएमसी) संचालक आणि कमांडंटपदी सर्जन व्हाइस ॲडमिरल मनीष होनवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली.
Manish Honwad

Manish Honwad

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सकाळ वृत्तसेवा
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- प्रज्वल रामटेके

पुणे - पुण्‍यातील ‘सशस्त्र सेना वैद्यकीय महाविद्यालया’च्या (एएफएमसी) संचालक आणि कमांडंटपदी सर्जन व्हाइस ॲडमिरल मनीष होनवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते १ सप्टेंबर रोजी या पदाचा कार्यभार स्वीकारणार आहेत. ३७ वर्षांहून अधिक काळाच्या सेवेत त्यांनी वैद्यकीय, शैक्षणिक आणि प्रशासकीय क्षेत्रात विविध महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत.

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