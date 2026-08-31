Pune News : सर्जन व्हाइस ॲडमिरल मनीष होनवाड ‘एएफएमसी’चे नवे संचालक

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - पुण्यातील ‘सशस्त्र सेना वैद्यकीय महाविद्यालया’च्या (एएफएमसी) संचालक आणि कमांडंटपदी सर्जन व्हाइस ॲडमिरल मनीष होनवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते १ सप्टेंबर रोजी या पदाचा कार्यभार स्वीकारणार आहेत. ३७ वर्षांहून अधिक काळाच्या सेवेत त्यांनी वैद्यकीय, शैक्षणिक आणि प्रशासकीय क्षेत्रात विविध महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत..व्हाइस ॲडमिरल होनवाड यांनी १९८९ मध्ये एएफएमसीमधून एमबीबीएसचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर १९९८ मध्ये याच संस्थेतून भूलशास्त्र आणि अतिदक्षता वैद्यकशास्त्रातील एमडी पदवी घेतली. बंगळूरमधील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड न्यूरोसायन्सेस (निमहॅन्स) येथे त्यांनी न्यूरो-ॲनेस्थेशियामध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेची (डब्ल्यूएचओ) फेलोशिप पूर्ण केली आहे..तसेच नवी दिल्लीतील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशनमधून सार्वजनिक प्रशासन विषयात एमफिल केले आहे. यापूर्वी त्यांनी नौदल मुख्यालयातील अतिरिक्त महासंचालक वैद्यकीय सेवा (नौदल) म्हणून काम केले. तसेच आयएनएचएस संजीवनी आणि आयएनएचएस अश्विनीचे कमांडिंग ऑफिसर म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी सांभाळली आहे..व्हाइस ॲडमिरल होनवाड हे अमेरिकेच्या ‘सोसायटी फॉर सिम्युलेशन इन हेल्थकेअर’चे प्रमाणित हेल्थकेअर सिम्युलेशन एज्युकेटर आहेत. तसेच, या विषयावर त्यांनी अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये आंतरराष्ट्रीय वक्ते म्हणून मार्गदर्शन केले आहे. रुग्णसेवा आणि उल्लेखनीय योगदानाबद्दल त्यांना २०२५ मध्ये ‘विशिष्ट सेवा पदक’ प्रदान करण्यात आले..याशिवाय २००६ आणि २०१३ मध्ये ‘चीफ ऑफ नेव्हल स्टाफ कमेंडेशन’, २००७ मध्ये ‘एफओसी-इन-सी (साउथ) कमेंडेशन’, तर २०११ मध्ये ‘एफओसी-इन-सी (वेस्ट) कमेंडेशन’ देऊन त्यांना गौरविण्यात आले आहे. सशस्त्र सेना वैद्यकीय सेवांच्या महासंचालकांनी सर्जन व्हाइस ॲडमिरल होनवाड यांना पुढील यशस्वी वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.