Pune News : सूस-म्हाळुंगे रस्त्याचे रुंदीकरण लवकरच सुरू, वाहतूक कोंडीवर तोडगा

औंध : राज्याच्या विविध भागांतील नागरिक सूस, म्हाळुंगे, हिंजवडी भागात वास्तव्य करण्यासाठी प्राधान्य देत आहेत, परंतु यामुळे वाढत्या रहिवासी संकुलांसोबतच रस्त्यावरील वाहतुकीचा प्रश्नही ऐरणीवर आलेला आहे. याच पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाहतूक कोंडीच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी वेगाने पावले उचलली जात असून, लवकरच सूस-म्हाळुंगे रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम सुरू होणार आहे..याचाच एक भाग म्हणून सनीज वर्ल्डसमोरील खिंड फोडून रस्ता रुंदीकरणासाठी अंदाजे पाच ते सात मीटरपर्यंत खाणकाम व खोलीकरण करण्याची गरज असल्याचे निरीक्षण करण्यात आले. पाहणी व मोजमाप केल्यानंतर या रस्त्याची एकूण लांबी २१३ मीटर आणि अंतिम रुंदी २४ मीटर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. .उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या सूचनेनुसार महापालिका आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि पथविभाग प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर यांच्या देखरेखीखाली कनिष्ठ अभियंता शिवानंद पाटील आणि उपअभियंता दिलीप काळे यांच्या उपस्थितीत सूस-म्हाळुंगे परिसरातील महत्त्वाच्या रस्त्याची पाहणी झाली. यावेळी स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष बाबूराव चांदेरे उपस्थित होते..गेल्या काही वर्षांपासून हिंजवडीसह सूस व म्हाळुंगे भागातील लोकवसाहत वाढली आहे. यासह सूस-नांदे परिसरातही नागरी वस्ती झपाट्याने वाढत असून हिंजवडीतील आयटी पार्क कर्मचाऱ्यांकडून रस्त्यांचा वापर वाढला आहे. त्यामुळे या परिसरात वाहतूक कोंडीचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याने ही समस्या सोडविण्यासाठी चांदेरे यांनी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्याकडे उपाययोजना राबविण्याचे निवेदन दिले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.