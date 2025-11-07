पुणे

Dangerous Driving: सूस रस्त्यावर विरुद्ध दिशेने वाहतूक; बाणेरकडे जाण्यासाठी रस्त्याचा पर्याय नसल्याने नियमांचे उल्लंघन

Citizens Risk Lives Driving Against Traffic: सूस-पाषाण रस्त्यावर नागरिक वाहतुकीस नियमांचे उल्लंघन करतात; पर्यायी मार्ग उपलब्ध नसल्याने जीवाला धोका. प्रशासन कायमस्वरूपी उपाययोजना करत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पाषाण : पाषाण-सूस रस्त्यावर वाहतूक नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असून, विरुद्ध दिशेने वाहने चालविण्याचे प्रमाण वाढले आहे. सुतारवाडीकडून बाणेरकडे जाण्यासाठी थेट रस्त्याचा पर्याय उपलब्ध नसल्याने, नागरिकांना सुमारे दोन किलोमीटरचा अनावश्यक वळसा घालावा लागतो, ते टाळण्यासाठी विरुद्ध दिशेने ये-जा करण्याची वेळ वाहनचालकांवर आली आहे.

