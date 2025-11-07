Dangerous Driving: सूस रस्त्यावर विरुद्ध दिशेने वाहतूक; बाणेरकडे जाण्यासाठी रस्त्याचा पर्याय नसल्याने नियमांचे उल्लंघन

पाषाण : पाषाण-सूस रस्त्यावर वाहतूक नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असून, विरुद्ध दिशेने वाहने चालविण्याचे प्रमाण वाढले आहे. सुतारवाडीकडून बाणेरकडे जाण्यासाठी थेट रस्त्याचा पर्याय उपलब्ध नसल्याने, नागरिकांना सुमारे दोन किलोमीटरचा अनावश्यक वळसा घालावा लागतो, ते टाळण्यासाठी विरुद्ध दिशेने ये-जा करण्याची वेळ वाहनचालकांवर आली आहे..सुतारवाडीकडून बाणेरकडे जाण्यासाठी वाहनचालक वरदायिनी सोसायटीजवळून थेट उलट्या दिशेने धोकादायक प्रवास करतात. यावेळी समोरून अवजड वाहने येत असल्यास त्यांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागतो..धक्कादायक म्हणजे, या जीवघेण्या वाहतुकीत शालेय बस आणि इतर मोठ्या वाहनांचाही समावेश असतो. त्यामुळे या रस्त्यावर अपघाताचा धोका अनेक पटींनी वाढला आहे. रस्त्याच्या चुकीच्या रचनेमुळे सुतारवाडीवरून बाणेरकडे जाण्यासाठी कोणताही सोपा मार्ग उपलब्ध नाही, अशी स्थानिक नागरिकांची तक्रार असून, वाहनचालकांकडून पर्यायी रस्त्याची मागणी होत आहे..पर्यायी रस्ताच उपलब्ध नसल्यामुळे नागरिक जीव धोक्यात घालून विरुद्ध दिशेने ये-जा करतात. प्रशासनाने लवकरात लवकर पर्यायी रस्ता उपलब्ध करून या धोकादायक वाहतुकीवर नियंत्रण आणावे.- पराग जोशी, स्थानिक नागरिक.Heavy Vehicles: बेलगाम जड वाहने अन् प्रशासकीय नाकर्तेपणाचे बळी! हिंजवडीत आतापर्यंत चार जणांचा मृत्यू.या विषयावर वरिष्ठांसोबत चर्चा सुरू आहे. नागरिकांची गैरसोय दूर करण्यासाठी आणि वाहतुकीचे नियम पाळले जावेत, यासाठी महापालिका आणि पोलिस विभाग लवकरच यातून कायमस्वरूपी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत.- प्रसाद डोंगरे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक, बाणेर-पाषाण वाहतूक विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.