पुणे

Pune Traffic: रोजच्या ट्रॅफिकने सूसकर हैराण! तासन्‌तास कोंडीत अडकून वेळ अन् इंधनाचा अपव्यय, वाहनांच्या लांबच लांब रांगा

Sus Traffic Jam Leaves Pune Commuters Frustrated Dailyछ सूस परिसरातील वाढत्या नागरीकरणामुळे रस्ते अरुंद, वाहने वाढली; दररोजच्या कोंडीमुळे नागरिकांचा वेळ, इंधन आणि संयमाचा तिढा
Pune Traffic News Sus Faces Severe Traffic Congestion Long Queues and Calls for Immediate Road Widening Measures

Pune Traffic News Sus Faces Severe Traffic Congestion Long Queues and Calls for Immediate Road Widening Measures

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

औंध : सूस परिसरातील वाढत्या वाहतूक कोंडीमुळे वाहनचालकांना दररोज मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत असून, इंधनासह वेळेचाही अपव्यय होत असल्याने या समस्येवर तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.

Loading content, please wait...
pune
district
Traffic
Pune highway congestion