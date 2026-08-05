औंध : सूस परिसरातील वाढत्या वाहतूक कोंडीमुळे वाहनचालकांना दररोज मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत असून, इंधनासह वेळेचाही अपव्यय होत असल्याने या समस्येवर तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. .Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.सोमवारी (ता. ३) सूस ते महामार्गाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर कोंडी झाली होती. यामध्ये अनेक वाहने अडकून पडल्याने नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. मागील काही वर्षांत परिसरात मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण झाले असून नवीन गृहप्रकल्प, शैक्षणिक संस्था आणि व्यावसायिक आस्थापनांमुळे वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. मात्र, त्यानुसार वाहतूक व्यवस्थेत व रस्ता रुंदीकरणाच्या संदर्भात आवश्यक सुधारणा झालेल्या नसल्याने दररोज सकाळी कार्यालयीन वेळेत आणि सायंकाळी परतीच्या वेळी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात. सोमवारी याचाच प्रत्यक्ष अनुभव प्रवाशांना आला..परिसरातील वाढत्या वाहतुकीच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक व्यवस्थेचे नियोजन आणि पोलिस बंदोबस्त वाढविण्याची मागणी नागरिकांकडूनही सातत्याने होत आहे. भाजप युवा मोर्चा, कोथरूड उत्तर मंडळाचे अध्यक्ष अनिकेत चांदेरे यांनी यासंदर्भात बावधन वाहतूक पोलिस विभागाला निवेदन दिले आहे. त्यात त्यांनी सूसमधील शिवबा चौक तसेच तापकीर वस्ती येथील छत्रपती संभाजी महाराज चौक या परिसरात कोंडी होत असल्याचे नमूद केले आहे..वेळेसह इंधनाचाही अपव्ययवाहतूक कोंडीमुळे अपघाताचा धोका वाढत असून नागरिकांच्या वेळेचा आणि इंधनाचाही अपव्यय होत आहे. त्यामुळे संबंधित चौकांमध्ये कायमस्वरूपी वाहतूक नियंत्रणाची प्रभावी यंत्रणा उभारावी. रस्ता रुंदीकरणासह आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध करून वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी प्रवाशांनी केली आहे..Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.परिसरातील रस्ते लहान असून वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. वाहतूक विभागाकडून वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी पोलिस कर्मचारी नेमले जातात, परंतु कोंडीची ठिकाणे जास्त आहेत. यासाठी अतिक्रमणे हटवून रस्ता रुंदीकरण करणे आवश्यक असून वाहतूक विभागाच्या वतीने पालिकेच्या औंध बाणेर क्षेत्रीय कार्यालयास पत्र देण्यात आले आहे.- राकेश गुमाने, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक, बावधन वाहतूक शाखा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.