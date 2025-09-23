पुणे

Poisioning : झारगडवाडीत भगरीच्या पिठातून विषबाधा झाल्याचा संशय; ४ महिलांवर उपचार सुरू

नवरात्र उत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी झारगडवाडी (ता. बारामती) येथे गालबोट लागले असून चार महिलांना भगरीच्या पिठातून विषबाधा.
डोर्लेवाडी - नवरात्र उत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी झारगडवाडी (ता. बारामती) येथे गालबोट लागले असून चार महिलांना भगरीच्या पिठातून विषबाधा झाल्याचे प्रथमदर्शी निदर्शनास येत असून आणखी आकडा वाढण्याची शक्यता आहे.

