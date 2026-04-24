Junnar food Poisoning: अन्नातून विषबाधेचा संशय; जेवणात पाल आढळल्याने जुन्नर तालुक्यात खळबळ, २८ शेतमजूर बेल्हे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल..

बेल्हे : मंगरूळ (ता. जुन्नर) येथे कांदा काढणीसाठी आलेल्या शेतमजुरांना जेवण झाल्यावर भाजीत लहान पाल पडलेली असल्याचे आढळून आल्याने, अन्नातून विषबाधा झाल्याचा संशयावरून संबंधित जवळपास २८ शेतमजुरांवर बेल्हे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात प्राथमिक तपासणी करून उपचार करण्यात आले. .मंगरूळ येथे एका शेतकऱ्याच्या शेतात वाशिम जिल्ह्यातील शेतमजूर कांदा काढणीच्या कामासाठी आले होते. याठिकाणी संबंधित शेतमजूर जेवण करत होते. यावेळी जेवण झाल्यावर भाजीच्या पातेल्यात तळाला छोटी पाल पडलेली असल्याचे संबंधितांच्या निदर्शनास आले. तोपर्यंत जवळपास सर्व शेतमजुरांचे जेवण झाले होते. .आपल्याला अन्नातून विषबाधा झाली असावी असा शेतमजुरांना संशय आला. यामुळे घाबरलेल्या शेतमजुरांना तातडीने, बेल्हे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. याठिकाणी सर्व शेतमजुरांवर प्रथमोपचार करण्यात आल्याचे, बेल्हे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शिवाजी फड यांनी सांगितले. .सध्या सर्व शेतमजुरांवर व्यवस्थित उपचार सुरू आहेत. दरम्यान गरज पडल्यास त्यांना पुढील उपचारांसाठी नारायणगाव, जुन्नर व मंचर येथील ग्रामीण रुग्णालयात हलवण्यात येणार असल्याचे डॉ. शिवाजी फड यांनी सांगितले.