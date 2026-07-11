पुणे

Pune News: कर्तव्य बजावणाऱ्या PSI ला दिलासा; पुण्यातील डेक्कन हॉटेल कारवाईप्रकरणी संदीप कदम यांचे निलंबन मागे

Pune Police reinstates suspended PSI: डेक्कन जिमखाना परिसरातील मध्यरात्रीपर्यंत सुरू असलेल्या हाॅटेलवर नियमांनुसार कारवाई करणाऱ्या PSI संदीप कदम यांचे निलंबन आढावा समितीच्या बैठकीत मागे; कर्तव्य बजावणाऱ्या अधिकाऱ्याला पुन्हा सेवेत हजर होण्याचे आदेश
PSI Sandeep Kadam Back on Duty After Suspension Over Deccan Hotel Raid

PSI Sandeep Kadam Back on Duty After Suspension Over Deccan Hotel Raid

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे: डेक्कन जिमखाना परिसरात मध्यरात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेल्या हाॅटेलवर कारवाई केल्या प्रकरणी निलंबित करण्यात आलेल्या पोलिस उपनिरीक्षकाचे निलंबन अखेर मागे घेतले आहे. त्‍यांना पुन्हा सेवेत हजर करून घेण्याचे आदेश पोलिस आयुक्तांनी दिले.

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