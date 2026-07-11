Pune News: कर्तव्य बजावणाऱ्या PSI ला दिलासा; पुण्यातील डेक्कन हॉटेल कारवाईप्रकरणी संदीप कदम यांचे निलंबन मागे

पुणे: डेक्कन जिमखाना परिसरात मध्यरात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेल्या हाॅटेलवर कारवाई केल्या प्रकरणी निलंबित करण्यात आलेल्या पोलिस उपनिरीक्षकाचे निलंबन अखेर मागे घेतले आहे. त्यांना पुन्हा सेवेत हजर करून घेण्याचे आदेश पोलिस आयुक्तांनी दिले. .Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी शहरात उशिरापर्यंत सुरू असलेले हाॅटेल तसेच खाद्यपदार्थांच्या गाड्या, पानटपऱ्या रात्री दहापूर्वी बंद करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार डेक्कन जिमखाना पोलिस ठाण्यातील उपनिरीक्षक संदीप कदम यांनी मध्यरात्री दोनपर्यंत सुरू असलेल्या नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले रस्त्यावरील (फर्ग्युसन रस्ता) संबंधित हाॅटेलविरुद्ध कारवाई केली होती. .कदम यांनी काठीने हाॅटेलमधील चहाचे ग्लास पाडल्याची चित्रफीत समाज माध्यमात प्रसारित झाली होती. संबंधित चित्रफीत समाज माध्यमातून प्रसारित झाल्यानंतर त्यांना सेवेतून २९ जून रोजी निलंबित केले होते..\rदरम्यान, मध्यरात्रीपर्यंत सुरू असलेल्या हाॅटेलवर कारवाई करणाऱ्या उपनिरीक्षकावरच निलंबनाची कारवाई केल्याने पोलिस दलात त्याचे नकारात्मक पडसाद उमटले. याआधी पोलिसांनी त्या हाॅटेलविरुद्ध सहा खटले दाखल केले होते, मात्र तरीही ते सुरू राहत होते हे समोर आले. .Organic farming: सेंद्रिय शेतीचा चमत्कार! वेल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्याच्या झाडाला तब्बल १९ किलोचा फणस; डोंगररानात सेंद्रिय शेतीची झेप...समाज माध्यमात या कारवाईबाबत उलट सुलट प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आल्या होत्या. उपनिरीक्षकाने त्याचे कर्तव्य पार पाडल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर ८ जुलै रोजी झालेल्या आढावा समितीच्या बैठकीत कदम यांच्यावरची कारवाई मागे घेण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.