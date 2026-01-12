Pune Voter Awareness : मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी निवडणूक आयोग ॲक्शन मोडमध्ये; हडपसर परिसरात 'स्विप'चा जागर!

हडपसर : मतदार शिक्षण आणि निवडणूक सहभाग (स्विप) कार्यक्रमांतर्गत निवडणूक आयोगाकडून परिसरात ठिकठिकाणी मतदार जागृती केली जात आहे. सार्वजनिक स्थापने शाळा महाविद्यालय चौक आदी ठिकाणी निवडणूक कर्मचाऱ्यांच्या वतीने मतदारांना मतदान करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी गणेश मरकड यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच सहाय्यक निवडणूक अधिकारी रवि खंदारे, अविनाश पिसाळ व सुनील पाटील यांच्या नियोजनानुसार ही जागृती होत आहे. .मांजरी बुद्रुक येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शिक्षक तसेच कर्मचारी यांना निवडणूक पद्धतीविषयी माहिती देण्यात आली. तसेच, प्रभागातील चार उमेदवारांना व नोटासाठी मतदान करण्याची पद्धत प्रात्यक्षिकांसह दाखवण्यात आली. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. रितेश पाटील यांनी यावेळी महाविद्यालयातील मधील एनएसएस व एनसीसीच्या शंभर विद्यार्थी मुले-मुली यांची निवड करून मतदानाच्या दिवशी ते बूथवर दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिकांना मदत करतील असे सांगितले..ZP Election Date 2026 : जिल्हा परिषद निवडणुका मार्च-एप्रिलपर्यंत लांबणार नाही; 'थेट तारीख' निश्चित झाल्याने राजकीय रणधुमाळीला वेग!.रामटेकडी येथील उर्दू प्राथमिक विद्यालय, केशवनगर येथील कोद्रे शाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षक व विद्यार्थ्यांना मतदान जनजागृती शपथ देण्यात आली. प्रभागातील चार उमेदवारांना मतदान करण्याची पध्दत समजून सांगण्यात आली. स्वीप टीमचे संजीव परदेशी, प्रज्ञा तांबे, माधुरी नाझीरकर, अनुराधा चव्हाण, पल्लवी पाटील, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. स्वाती घनवट यांनी ही शपथ दिली..माळवाडी येथील सुहृदय मंडळ संचालित दिव्यांग विद्यालयात शिक्षक व पालक यांची मतदान जनजागृती करण्यात आली. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या हडपसर शाखेतील अधिकारी, कर्मचारी व प्रतिनिधींना मतदानाची पध्दत प्रात्यक्षिकाद्वारे सांगण्यात आली. वरिष्ठ शाखाधिकारी भाऊसाहेब लबडे व दयानंद कोकणे यांनीही यावेळी मार्गदर्शन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.