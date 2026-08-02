Land Deal Probe: निवडणुकीनंतर महिनाभरात कोट्यवधींची जमीन खरेदी? देवदत्त निकम यांच्यावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे गंभीर आरोप

मंचर : शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पुणे जिल्हाध्यक्ष देवदत्त निकम यांनी विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर अवघ्या महिनाभरात आंबेगाव तालुक्यातील नागापूर येथे साडेपाच एकर शेतजमीन खरेदी केल्याचा दावा करत, या व्यवहाराची आयकर विभागामार्फत चौकशी करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पुणे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर बांगर यांनी केली आहे..मंचर येथे रविवारी (ता.२ )झालेल्या पत्रकार परिषदेत बांगर म्हणाले, "विधानसभा निवडणुकीच्या काळात निकम यांनी स्वतःला सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातील असल्याचे सांगून जनतेकडून आर्थिक मदत घेतली होती. अनेक शेतकरी, कष्टकरी, महिलांनी ५० रुपयांपासून हजार रुपयांपर्यंतची मदत केली होती. निवडणूक प्रचारात मी त्यांच्याबरोबरच होतो. निवडणुकीत पराभवानंतर अल्पावधीतच त्यांनी कोट्यवधी रुपयांची शेतजमीन कशी खरेदी केली, याचा खुलासा व्हावा." यावेळी त्यांनी संबंधित जमीन व्यवहाराचा फेरफार दाखलाही पत्रकार परिषदेत सादर केला..दूध भेसळ प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी करताना बांगर म्हणाले की, या मागणीसाठी मी पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल यांना भेटलेलो आहे . दूध भेसळ प्रकरणाचा वारंवार उल्लेख करून आंबेगाव तालुक्यातील दूध व्यवसायाची प्रतिमा डागाळली जात आहे. त्यामुळे प्रामाणिक दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. पुणे ,मुंबईचे ग्राहक आंबेगाव चे दूध नको असे सांगत असून दूध नाकारले जात आहे. त्यामुळे आंबेगावच्या दूध खरेदीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. या प्रकाराला जबाबदार कोण, याचे उत्तर संबंधितांनी द्यावे." तसेच बाजार समितीचे सभापती असताना घडलेल्या एका स्वच्छता कर्मचाऱ्याच्या आत्महत्येचीही निष्पक्ष चौकशी पोलिसांनीकरण्याची मागणी त्यांनी केली..या आरोपांबाबत शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष देवदत्त निकम यांनी, "सुपारी बहाद्दरांबद्दल मी योग्य वेळ आल्यावर बोलेन," अशी प्रतिक्रिया दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.