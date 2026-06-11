पुणे

Farmers Protest March: उद्योगपतींची कर्जे सरसकट माफ; मग शेतकऱ्यांवर कर्जमाफीच्या अटींचे ओझे का?

उद्योगपतींची अब्जावधींची कर्जे अटीविना माफ; मात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी कडक अटींचा बोजा, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा प्रांत कार्यालयावर मोर्चा
Agrarian Mobilization: Swabhimani Shetkari Sanghatana Rallies at Manchar Sub-Division Office

Agrarian Mobilization: Swabhimani Shetkari Sanghatana Rallies at Manchar Sub-Division Office

Sakal

डी.के.वळसे पाटील
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मंचर : राज्य सरकारने सरसकट कर्जमाफी करण्याऐवजी शेतकऱ्यांची फसवणूक केली असल्याचा आरोप करत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने गुरुवारी (ता. ११) मंचर येथील प्रांत कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी शासनाच्या कर्जमाफी निर्णयाची होळी करून निषेध नोंदविला. यावेळी शेतकऱ्यांनी राज्यशासनाच्या विरोधात घोषणा दिल्या.

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