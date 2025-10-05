Pune Update : सिंहगड रस्त्यावर स्वच्छता अभियानात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्यांचा सन्मान

धायरी : येथे महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त ‘स्वच्छता ही सेवा’ पंधरवड्याचा समारोप उत्साहात झाला. केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या हस्ते सिंहगड रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा अभियानातील उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल सन्मान करण्यात आला. .या अभियानात १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत स्वच्छता फेरी, पथनाट्य, सूक्ष्म स्वच्छता मोहीम, जनजागृती शिबिरे असे उपक्रम झाले. शाळा, महाविद्यालयातील विद्यार्थी, स्वयंसेवी संस्था, स्थानिक लोकप्रतिनिधी तसेच महापालिका कर्मचारी, अधिकारी आणि नागरिकांचा यामध्ये सक्रिय सहभाग होता. .Pune News : दवाखाने अन् रुग्णालयांचेफायर ऑडिटकडे दुर्लक्ष, अग्निशामक दलाकडून नोटिसा; कारवाई करण्याचा इशारा.या अभियानात उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल महापालिका सहाय्यक आयुक्त प्रज्ञा पोतदार, वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक आशिष सुपणार, मंगलदास माने, उपअभियंता विजय वाघमोडे, अजित सुर्वे, अतिक्रमण निरीक्षक मेघा राऊत, आरोग्य निरीक्षक शुभम डोळस, रवींद्र बेंद्रे, रूपेश मते, शिवाजी नलावडे, कुणाल मते, राकेश जोरी, संदीप खेराडे, दत्तात्रेय सुतार, धनराज नवले, दिनेश सोनवणे, प्रियांका कंक, कनिष्ठ अभियंता प्रज्ञा ढमढेरे, शुभम देशमुख, मोहिनी चालुक्य, प्रियांका महाले आदींचा मंत्री मोहोळ यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला..स्वच्छतेकडे नागरिकांचा वाढता सहभाग हीच आमची खरी ताकद असल्याचे सहाय्यक आयुक्त पोतदार यांनी सांगितले. याप्रसंगी अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी., घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपआयुक्त संदीप कदम, महापालिका सहाय्यक आयुक्त तिमया जगले आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.