Pune Update : सिंहगड रस्त्यावर स्वच्छता अभियानात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्यांचा सन्मान

Swachhata Hi Seva : महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त धायरी येथे 'स्वच्छता ही सेवा' पंधरवड्याचा समारोप झाला; यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या हस्ते अभियानात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या मनपा अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला.
धायरी : येथे महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त ‘स्वच्छता ही सेवा’ पंधरवड्याचा समारोप उत्साहात झाला. केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या हस्ते सिंहगड रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा अभियानातील उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल सन्मान करण्यात आला.

