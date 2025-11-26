Pune BRT Traffic : ‘बीआरटी’ मार्गावरील शिस्त ढासळली, स्वारगेट-कात्रज मार्गात खासगी वाहनांची घुसखोरी; प्रवासी सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह

रीना महामुनीधनकवडी : स्वारगेट ते कात्रजदरम्यानचा ‘बीआरटी’ मार्ग शहरातील सर्वाधिक वर्दळीचा व प्रवासी घनता असलेला मानला जातो. गेल्या काही महिन्यांपासून या मार्गावरील शिस्त ढासळत आहे. ‘बीआरटी’ मार्गातून इतर वाहने जाऊ नयेत म्हणून पूर्वी प्रशासनाचे कर्मचारी ठिकठिकाणी उभे असायचे. त्यांच्या उपस्थितीमुळे खासगी वाहनांवर काही प्रमाणात नियंत्रण राहत होते. परंतु, सध्या या ठिकाणी एकही कर्मचारी दिसत नाही..कर्मचारी गैरहजेरीची ही अवस्था काही दिवसांची नसून अनेक महिन्यांपासून कायम आहे. परिणामी, ‘बीआरटी’ मार्गातून दुचाकी, चारचाकी आणि हलकी व्यावसायिक वाहने धावत आहेत. विनाअडथळा आणि जलद वाहतुकीसाठी शहर बससाठी ‘बीआरटी’ हा स्वतंत्र रस्ता आहे. मात्र, नियम मोडून काही खासगी वाहनचालक या मार्गातून प्रवास करतात.‘बीआरटी’ मार्गाच्या लगतच्या रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीत अडकण्यापासून वाचण्यासाठी काही वाहनचालक थेट ‘बीआरटी’ मार्गात शिरतात. धोकादायक पद्धतीने वाहने चालवून हा मार्ग ओलांडण्याच्या प्रकारांमुळे अपघाताचा धोका वाढला असून, प्रवासी सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सार्वजनिक प्रवासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेला हा ‘बीआरटी’ मार्ग सुरळीत चालण्यासाठी शिस्त, नियंत्रण आणि निगराणी अत्यावश्यक आहे. मात्र, नियंत्रण यंत्रणेचा अभाव आणि कर्मचारी गैरहजेरीमुळे व्यवस्थेवर परिणाम होतो..‘पीएमपी’चे वाहतूक विभागाला पत्रस्वारगेट ते कात्रज ‘बीआरटी’ मार्गावर खासगी वाहने अनधिकृतपणे प्रवेश करत असल्याने बससेवेला अडथळा निर्माण होतो. अशा वाहनांमुळे ‘बीआरटी’ मार्गावर अपघात वाढत असून, महामंडळाचे आर्थिक नुकसान होत आहे. ‘बीआरटी’ मार्गात खासगी वाहनांनी प्रवेश केल्यास वाहतूक पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर अनधिकृत वाहनांवर कारवाईबाबत भारती विद्यापीठ वाहतूक विभागाला महानगर परिवहन महामंडळातर्फे निवेदन देण्यात आले आहे.शहरातील ‘बीआरटी’ मार्गावर इतर वाहनांना प्रवेशाची परवानगी नाही. हा मार्ग केवळ ‘बीआरटी’ बसेससाठी राखीव असून केवळ आपत्कालीन परिस्थितीत स्कूल बस, ॲम्बुलन्स अशा वाहनांना मर्यादित प्रवेश दिला जातो. तरीदेखील काही वाहनचालक बेशिस्तपणे ‘बीआरटी’ मार्गाचा वापर करत आहेत. अशा वाहनचालकांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल.- अनंत वाघमारे, बीआरटी प्रमुख, पीएमपी.Solapur Crime: 'सोलापुरातील दोन टोळ्यांमधील सातजण दोन वर्षांसाठी तडीपार'; धाकटा राजवाडा येथील चौघांवर कारवाई.बालाजीनगर परिसरातील ‘बीआरटी’ मार्गावरून दुचाकी व रिक्षांची वाढती वर्दळ चिंतेची बाब आहे. हा विशेष बसमार्ग असून त्यामध्ये इतर वाहनांना प्रवेश आहे की नाही, याबाबत प्रशासनाकडून स्पष्ट मार्गदर्शन नसल्याने संभ्रम निर्माण होत आहे. भरधाव खासगी वाहनांच्या घुसखोरीमुळे अपघाताचा धोका आहे. खासगी वाहनांना प्रवेश परवानगी नसल्याचे फलक लावणे गरजेचे आहे. याशिवाय, कडक कारवाई होणे गरजेचे आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रशासनाने तातडीने आवश्यक ती पावले उचलावीत.- गणेश निगडे, स्थानिक नागरिक....असा आहे बीआरटी मार्ग६अंतर (किमी)९ मुख्य बसथांबे १४५ दैनंदिन बसचे नियोजन१९४६ दैनंदिन बसफेऱ्या१ लाख दैनंदिन सुमारे प्रवासी१५ लाख दैनंदिन सुमारे उत्पन्न (रु.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.