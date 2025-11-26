पुणे

Pune BRT Traffic : ‘बीआरटी’ मार्गावरील शिस्त ढासळली, स्वारगेट-कात्रज मार्गात खासगी वाहनांची घुसखोरी; प्रवासी सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह

Swargate-Katraj BRT Discipline Collapse : पुण्यातील सर्वाधिक वर्दळीच्या स्वारगेट ते कात्रज BRT मार्गावर अनेक महिन्यांपासून कर्मचारी नसल्यामुळे खासगी वाहनांनी घुसखोरी केल्याने शिस्त ढासळली असून, यामुळे अपघाताचा धोका वाढल्याने PMP ने वाहतूक पोलिसांना तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
धनकवडी : स्वारगेट ते कात्रजदरम्यानचा ‘बीआरटी’ मार्ग शहरातील सर्वाधिक वर्दळीचा व प्रवासी घनता असलेला मानला जातो. गेल्या काही महिन्यांपासून या मार्गावरील शिस्त ढासळत आहे. ‘बीआरटी’ मार्गातून इतर वाहने जाऊ नयेत म्हणून पूर्वी प्रशासनाचे कर्मचारी ठिकठिकाणी उभे असायचे. त्यांच्या उपस्थितीमुळे खासगी वाहनांवर काही प्रमाणात नियंत्रण राहत होते. परंतु, सध्या या ठिकाणी एकही कर्मचारी दिसत नाही.

