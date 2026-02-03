Pune Traffic : जेधे चौकात जीव धोक्यात! अतिक्रमण, बेशिस्त वाहनचालकांमुळे पादचाऱ्यांची रोजची कसरत

पुणे : शहरातील मध्यवर्ती आणि अत्यंत वर्दळीच्या स्वारगेट परिसरातील देशभक्त केशवराव जेधे चौकात सध्या वाहतुकीची परिस्थिती चिंताजनक बनली आहे. चौकाच्या चारही बाजूंनी रस्त्यालगत अतिक्रमण वाढले असून, पदपथांवर हातगाड्या, टपऱ्या आणि अस्ताव्यस्त वाहनपार्किंगमुळे पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून चालावे लागत आहे. परिणामी, भरधाव आणि बेशिस्त वाहनचालकांमुळे अपघाताचा धोका वाढला आहे..स्वारगेट येथील जेधे चौकात २९ जानेवारी रोजी भरधाव डंपरच्या धडकेने जनता वसाहतीमधील एका सायकलस्वार ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. याप्रकरणी पोलिसांनी मद्यधुंद डंपरचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. मात्र, अशा प्रकारची अपघातांची गंभीर स्क्षिती या चौकात ओढवली आहे..Kolhapur Accident : कोल्हापूर सायबर चौकात ब्रेकफेल ट्रकचा थरार; उसाच्या ट्रकने पाच वाहनांना उडवलं.विशेषतः सकाळी कार्यालयीन वेळेत आणि सायंकाळी या चौकात प्रचंड गर्दी होते. अशा वेळी रस्ता ओलांडताना पादचाऱ्यांना जीव मुठीत धरून वाट काढावी लागते. अनेकदा वाहतूक नियमांकडे दुर्लक्ष करून वेगात धावणारी वाहने, अचानक वळण घेणाऱ्या दुचाकी आणि अवजड वाहनांमुळे अपघाताची शक्यता निर्माण झाली आहे..पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी महापालिका प्रशासनाने तातडीने या भागातील अतिक्रमण हटवणे आवश्यक आहे. तसेच, वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि अपघात टाळण्यासाठी या चौकात वाहतूक पोलिसांची संख्या वाढविणे आवश्यक आहे. तसेच, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. अन्यथा, एखादी गंभीर दुर्घटना घडल्यानंतर प्रशासन जागे होणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.