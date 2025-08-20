पुणे

CM Devendra Fadnavis : शेतकऱ्यांना ‘सहाय्यक’ म्हणून ‘एआय’च्या वापरावर भर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ‘सिंबायोसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इन्स्टिट्यूट’चे उद्‌घाटन
cm devendra fadnavis
cm devendra fadnavissakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - ‘कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा (एआय) कृषी क्षेत्रात उपयोग करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. शेतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर या तंत्रज्ञानाचा शेतकऱ्यांना उपयोग होणार असून त्यांचे जीवन अधिक सुकर होईल. राज्य सरकारने एआय चॅटबॉट्‌स तयार केले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांना कळेल, त्या भाषेत शंकांचे समाधान होऊ शकणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
Farmer
agriculture
Inauguration
artificial intelligence
Engineering institutes
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com