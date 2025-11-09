Shirur Agriculture : डाळिंब पिकाला ‘मधमाशी’ ची साथ हवी; शेतकऱ्यांचा नव्या प्रयत्नांकडे कल!

संजय बारहातेटाकळी हाजी : वाढत्या जंगलतोड, रासायनिक फवारण्या आणि हवामानातील असमतोलामुळे नैसर्गिक मधमाशा दुर्मिळ झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आता मधमाशांच्या पेट्या विकत घेऊन बागेत ठेवण्याचा नवा प्रयोग करत आहेत. त्यामुळे फळधारणेत लक्षणीय वाढ होत असून, फुलांची गळती कमी झाली आहे. शिरूर तालुक्यातील टाकळी हाजी परिसरात हजारो हेक्टर क्षेत्रावर डाळिंब पिकाची लावगड झाली आहे. .येथील हवामान आणि मातीचा पोत डाळिंबासाठी अनुकूल असल्याने या भागाने गेल्या काही वर्षांत ‘डाळिंब पट्टा’ अशी ओळख निर्माण केली आहे. सध्या एका मधमाशी पेटीची किंमत सुमारे चार हजार रुपये असून, एका हेक्टर क्षेत्रावर पाच ते सहा पेट्या ठेवाव्या लागतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त खर्च येत असला तरी फळधारणेत वाढ झाल्याने तो लाभदायक ठरत आहे. मध माश्या पेटीचे विक्रेते संतोष मेरगळ यांनी सांगितले की, “मधमाशी परागकण एका फुलातून दुसऱ्यात नेते, त्यामुळे फळधारणा वाढते. मधमाशी नसल्यास फुलं कोरडी पडतात आणि उत्पादन घटते. म्हणूनच डाळिंबासह आंबा, सूर्यफूल, तीळ, पेरू आणि भाजीपाला पिकांसाठीही मधमाशी अपरिहार्य आहे.”.डंखविरहीत ''मधमाशी''शी मैत्रीचा अध्याय.टाकळी हाजी परिसरातील काही तरुण शेतकऱ्यांनी आता मधपेट्या विक्री करीत असुन , या पेट्या राजस्थान मधुन चित्तोडगड येथुन आणल्या जात आहेत .त्यामुळे शेतीसोबतच अतिरिक्त उत्पन्नाचं साधन निर्माण झालं आहे. डाळिंबाच्या लालसर फुलांवर मधमाशा फिरताना दिसतात तेव्हा शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आशेचा किरण उमटतो , कारण, “मधमाशी आहे तिथेच फळधारणा आहे.”.तज्ज्ञ प्रतिक्रिया – कैलास गावडे (कृषी तज्ज्ञ)“मधमाशी हे निसर्गातील सर्वात महत्त्वाचे परागीकरण करणारे कीटक आहेत. त्यांच्यामुळे फळधारणा वाढते आणि उत्पादनात सुधारणा होते. मधमाशी संवर्धन म्हणजे निसर्गसंतुलन राखण्याचे कार्यच आहे.”शेतकरी प्रतिक्रिया – विशाल संजय गावडे (शेतकरी, टाकळी हाजी)“मधमाशी आली की बाग जिवंत वाटते. आधी फुलं पडायची, आता फळं टिकत आहेत. चार हजार रुपयांची पेटी महाग वाटत नाही , कारण त्यातूनच आशेची फुलं फुलतात.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.