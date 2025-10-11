Chakan News : तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर मार्गाचे 'बीओटी' तत्त्वावर काम लवकरच सुरू होणार; सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांचे आश्वासन

चाकण - तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर मार्गाचे काम एमएसआयडीसीच्या वतीने करण्यात येणार आहे. परंतु हे काम बीओटी तत्त्वावर एका कंपनीच्या वतीने करण्यात येणार आहे. त्यासाठीच्या निविदा लवकरच खुल्या होतील..त्यानंतर त्या कामाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळेल व त्या कंपनीला वर्कऑर्डर दिली जाईल. येत्या काही महिन्यात हे काम सुरू होईल. प्रत्यक्षात हे काम होण्यासाठी दोन ते तीन वर्षे लागतील असे आश्वासन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी मुंबई येथे त्यांच्या कार्यालयात या कामाच्या मागणीबाबत उपस्थितांना दिले..चाकण ता. खेड येथील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न हा मोठा आहे. त्यामुळे उद्योग, कंपन्या यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे. या मार्गामुळे कामगारांचे जीव जात आहेत. दररोज अपघात होत आहेत. औद्योगिक वसाहतीची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होणार आहे.त्यामुळे औद्योगिक वसाहतीतील मार्ग तसेच पुणे नाशिक महामार्ग ,चाकण तळेगाव शिक्रापूर या मार्गाची कामे लवकर व्हावी याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते बाळासाहेब शिळवणे, उद्योजक रामचंद्र कड तसेच सकाळ चे पत्रकार हरिदास कड यांनी मुंबई येथे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांची त्यांच्या कार्यालयात भेट घेतली..यावेळी चाकण येथील वाहतूक कोंडीबाबत ची भयानकता मंत्र्यांना सांगितली तसेच ही वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी मार्गांच्या दुरुस्तीची कामे तात्काळ सुरू करणे गरजेचे आहे. औद्योगिक वसाहतीतील वाहतूक कोंडीमुळे कंपन्या, उद्योग अडचणीत आले आहेत. कामगार वर्गाला कंपनीत वेळेवर कामावर पोहचता येत नाही .त्यामुळे कामगार वर्गाचे नुकसान होत आहे.वाहतूक कोंडीत रुग्णवाहिका अडकून रुग्णांचे जीव जात आहेत. या मार्गांची मोठ्या प्रमाणात दुरावस्था झाल्यामुळे दररोज अपघात होत आहेत त्यात अनेकांचे जीव जात आहेत. अनेक कामगारांचे जीव जात आहेत त्यांची कुटुंब उद्ध्वस्त होत आहेत याची माहिती मंत्र्यांना दिली. या मार्गाचे काम लवकर व्हावे अशीही मागणी केली..यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते बाळासाहेब शिळवणे यांनी सांगितले की, 'साहेब या मार्गाचे काम व्हावे यासाठी उपोषणाचा मार्ग मी अवलंबलेला आहे. चार नोव्हेंबर च्या आत मध्ये जर तळेगाव चाकण शिक्रापूर मार्गाचे काम चालू झाले नाही तर मी उपोषण सुरू करणार आहे. माझे उपोषण हे चार नोव्हेंबर पासून सुरू होणार आहे असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांना सांगितले.सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले यांनी या मार्गाचे काम लवकर सुरू होईल. सध्या दुरुस्तीची कामे सुरू होतील त्यानंतर बीओटी तत्त्वावर "बांधा वापरा, हस्तांतरीत करा" या तत्त्वावर तळेगाव चाकण शिक्रापूर मार्गाचे काम सुरू होणार आहे असे आश्वासन दिले..यावेळी सकाळचे पत्रकार हरिदास कड यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांना चाकण येथील वाहतूक कोंडीमुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नांची समस्यांची माहिती दिली. 'सकाळ'ने वेळेवेळी बातम्याद्वारे पाठपुरावा केला आहे प्रश्न मांडले आहेत. या मार्गाची कामे लवकर झाली पाहिजे अशी जनसामान्यांची, उद्योजकांची व्यावसायिकांची, शेतकऱ्यांची मागणी आहे असे सांगितले..तसेच तळेगाव चाकण शिक्रापूर मार्गाच्या दुरुस्तीसाठी जो ५९ कोटी रुपयांचा निधी दिलेला आहे तो निधी अतिशय अत्यल्प आहे. शासनाने या मार्गाच्या दुरुस्तीसाठी किमान शंभर कोटी रुपयांचा निधी देणे अपेक्षित होते याकडेही मंत्र्यांचे लक्ष वेधले. 'यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते बाळासाहेब शिळवणे यांनी त्यांच्या उपोषणाबाबतचे तसेच मागणीचे निवेदन मंत्र्यांना दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.