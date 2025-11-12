पुणे

Kartiki Wari Accident : आळंदीच्या मार्गावर भीषण अपघात; मुंबई-पुणे महामार्गावर वारकरी दिंडीला कंटेनरची धडक, एका महिलेचा जागीच मृत्यू

Tragic Accident Hits Kartiki Wari : कार्तिकी वारीसाठी आळंदीला निघालेल्या उरण-पनवेल येथील जसळी दिंडीत मंगळवारी (११ नोव्हेंबर) सकाळी मुंबई-पुणे जुन्या महामार्गावरील कामशेत परिसरात कंटेनर घुसल्याने रस्ता ओलांडणाऱ्या एका महिलेचा मृत्यू झाला आणि दहा वारकरी जखमी झाले; चालकास अटक करण्यात आली आहे.
Tragic Accident Hits Kartiki Wari

Tragic Accident Hits Kartiki Wari

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

तळेगाव दाभाडे : कार्तिकी वारीसाठी आळंदीला निघालेल्या दिंडीत मंगळवारी (ता. ११) सकाळी मुंबई-पुणे जुन्या महामार्गावरील कामशेत परिसरात कंटेनर घुसला. त्याखाली चिरडल्याने एका महिलेचा मृत्यू झाला, तर दहा वारकरी जखमी झाले. वारकरी रस्ता ओलांडत असताना ही दुर्घटना घडली.

Loading content, please wait...
accident
death
warkari
accident case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com