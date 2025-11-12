Kartiki Wari Accident : आळंदीच्या मार्गावर भीषण अपघात; मुंबई-पुणे महामार्गावर वारकरी दिंडीला कंटेनरची धडक, एका महिलेचा जागीच मृत्यू

तळेगाव दाभाडे : कार्तिकी वारीसाठी आळंदीला निघालेल्या दिंडीत मंगळवारी (ता. ११) सकाळी मुंबई-पुणे जुन्या महामार्गावरील कामशेत परिसरात कंटेनर घुसला. त्याखाली चिरडल्याने एका महिलेचा मृत्यू झाला, तर दहा वारकरी जखमी झाले. वारकरी रस्ता ओलांडत असताना ही दुर्घटना घडली..प्रियंका तांडेल (वय ५५, रा. करळ, ता. उरण, जि. रायगड) असे मृत महिलेचे नाव आहे. जखमींवर कामशेतमधील खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. अपघातानंतर कंटेनरचालक चंद्रकांत रमाकांत याला अटक करण्यात आली. कंटेनर पुण्याहून मुंबईच्या दिशेने जात होता. उरण-पनवेल येथील जसळी दिंडीतील सुमारे सव्वाशे वारकऱ्यांनी सोमवारी रात्री खामशेतमधील भैरवनाथ मंदिरात मुक्काम केला. मंगळवारी पहाटे वारकऱ्यांनी चहा आणि नाश्ता केला. दिंडी चार दिवसांपूर्वी निघाली होती..जखमींची नावे ः १) दत्तात्रय विष्णू घरत (वय ६५, रा. चिरनेर, ता. उरण), २) हिराबाई पोसा पाटील (वय ६५), ३) कामिनी दत्तात्रय गांधी (वय २८, दोघे रा. चिरले, ता. उरण), ४) अपर्णा अनंत ठाकूर (वय ५०, रा. जासाई, ता. उरण), ५) नंदू अप्पा चोपडे (वय ५५, रा. नायगाव, ता. मावळ), ६) ज्ञानदेव निवृत्ती गाडे (वय ५५, रा. नाणोली, ता. मावळ), ७) तान्हाजी पुनाजी हेमाडे (वय ४०, रा. वडेश्वर, ता. मावळ), ८) प्रभाकर लक्ष्मण तांडेल (वय ६२, रा. करळपाडा, ता. उरण), ९) शारदा ठाकूर (वय ४५, रा. जासाई, ता. उरण, १०) जंदाळा अशोक कुमार (वय ३०, दोघे रा. जासाई, ता. उरण)कंटेनरची पहिली धडक एका रिक्षाला बसली. त्यातील तीन प्रवासी जखमी झाले. रिक्षाला धडक बसल्याने कंटेनरचा वेग काहीसा कमी झाला, अन्यथा दिंडीतील मृतांची संख्या वाढली असती..Balapur Crime : शिक्षकाकडून पाच विद्यार्थीनींना ‘बॅडटच’ नवेगाव येथील जिल्हा परिषद शाळेतील धक्कादायक प्रकार!.संतप्त ग्रामस्थांचे रास्ता रोकोअपघातानंतर वारकरी आणि खामशेतमधील संतप्त ग्रामस्थांनी पहाटे ६.३० ते ११.३० असा पाच तास महामार्ग रोखून धरला. त्यामुळे दोन्ही बाजूंची वाहतूक ठप्प होऊन प्रचंड कोंडी झाली. सकाळी साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास खासदार श्रीरंग बारणे दुर्घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांच्यासमवेत शिवसेना आध्यात्मिक आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष अक्षय महाराज भोसले उपस्थित होते. त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना व्हिडिओ कॉल केला. शिंदे यांनी सर्व जखमींवरील उपचाराचा खर्च खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे फाऊंडेशनच्यावतीने करण्याचे आणि मृताच्या वारसदारांना सरकारी नोकरी तसेच आर्थिक मदतीचे आश्वासन दिले. मावळ मुळशीचे उपविभागीय अधिकारी सुरेंद्र नवले यांनी जखमींबाबत माहिती घेऊन कामशेतमधील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून तातडीने उपचार करण्याचा आदेश दिला. तहसीलदार विक्रम देशमुख यांनी जखमींची विचारपूस केली. दुर्घटनास्थळी पोलिस निरीक्षक शंकर पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली कामशेत पोलिसांनी बंदोबस्त ठेवला..१३५ अपघात, २५ बळीकामशेत खिंडीत पुण्याहून मुंबईच्या दिशेने सुमारे एक किलोमीटरचा उतार आहे. गेल्या दहा वर्षांत तेथे १३५ अपघात झाले असून २५ जणांचा मृत्यू झाला. तेथे भुयारी मार्ग व्हावा यासाठी ग्रामस्थांनी शासनाकडे पाठपुरावा केला, मात्र त्यांना दाद मिळालेली नाही. दरम्यान, भुयारी मार्ग करण्याचे आश्वासन रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.