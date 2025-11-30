Talegaon Dabhade Election Update

Talegaon Dabhade Election Update

esakal

पुणे

Talegaon Dabhade Election: तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद निवडणूकीत मोठा ट्विस्ट! सहा प्रभागातील निवडणूक लांबणीवर, नवीन निर्णय काय?

Talegaon Dabhade Municipal Election : न्यायालयीन निकालांमुळे काही प्रभाग थांबले; नगराध्यक्ष निवडणूक नियोजित वेळेत
Published on

पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत काही प्रभागातील निवडणूक स्थगित करण्यात आल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार ज्या प्रभागांबाबत न्यायालयात अपील दाखल झाले होते आणि त्यांचे निकाल २३ नोव्हेंबर २०२५ किंवा त्यानंतर प्राप्त झाले आहेत, त्या प्रभाग क्रमांक २ अ, ७ अ, ७ ब, ८ अ, ८ ब आणि १० ब येथील केवळ सदस्यांच्या निवडणुका लांबणीवर गेल्या आहेत.

pune
talegaon
