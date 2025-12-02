Talegaon Dabhade Election : तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद निवडणूकीत मतदारांमध्ये निरुत्साह; प्रभागनिहाय मतदार याद्यांमधील घोळामुळे मतदारांमध्ये गोंधळ!

तळेगाव स्टेशन : मतदारांना गृहीत धरुन बिनविरोध झालेल्या बहुतांश नगरसेवकपदाच्या जागा,६ जागांवरील मतदानाला ऐनवेळी मिळालेली स्थगिती आणि मतदान केंद्रावर पोहोचल्यावर उघड झालेला मतदारयाद्यांमधील नावे आणि प्रभागाचा घोळ आदींच्या पार्श्वभूमीवर गोंधळून गेलेल्या तळेगाव दाभाडेमधील नागरिकांमध्ये मतदानासाठी सकाळपासूनच निरुत्साह जाणवला. तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदासह आणि तीन प्रभागातील ४ जागांसाठी मंगळवारी (ता.०२) डिसेंबरला मतदान होत आहे..नगरध्यक्षपदासह प्रभाग क्रमांक-०२,प्रभाग क्रमांक-०३ आणि प्रभाग क्रमांक-१० मधील मतदारांनी एकूण १४ मतदान केंद्रांवर आपला मतदानाचा हक्क बजावला.तळेगाव स्टेशन परिसरातील सरस्वती विद्या मंदिर,एमआयटी प्री स्कुल,इंद्रायणी महाविद्यालय,संत ज्ञानेश्वर प्राथमिक शाळा,माउंट सेंट अँन हायस्कुल या पाच मतदान केंद्रावर शुकशुकाट जाणवला.केंद्राच्या आतमध्ये मतदारांपेक्षा बुथवरील शासकीय कर्मचारी आणि बंदोबस्तावरील पोलीस आदींचीच गर्दी अधिक जाणवली.तर केंद्राबाहेरील उमदेवारांच्या बुथवर देखील मतदारांपेक्षा स्थानिक आणि नगरपरिषद हद्दीबाहेरील नेते,कार्यकर्त्यांचीच भाऊगर्दी अधिक दिसून आली.आठ तासांत दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत जेमतेम ३६.५७ टक्के इतकेच मतदान झाले..Maharashtra Municipal Council Election LIVE Update: 'स्थानिक'चा निकाल का लांबला? | Devendra Fadnavis | Sakal News.प्रभागनिहाय मतदार याद्यांमधील घोळामुळे मतदारांमध्ये गोंधळ सर्व मतदारांना स्लिपचे वाटप करण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाने केला असला तरी स्लिप मिळालीच नसल्याची तक्रार बऱ्याच मतदारांनी केली.आपापल्या प्रभागातील मतदार याद्यांमध्ये नाव सापडत नसल्याने बरेच मतदार गोंधळलेल्या स्तिथित होते.मतदार यादीत दुबार नावे असलेल्या मतदारांना काही मतदान केंद्रावरील पीठासीन अधिकाऱ्यांनी टोलवाटोलवी करीत परत पाठविले.याबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे बऱ्याच तक्रारी आल्याने त्यांनी सर्व पीठासीन अधिकाऱ्यांना परिशिष्ट-०२ चा फॉर्म भरुन मतदान करण्याची परवानगी देण्याबाबत सूचना दिल्यानंतर गोंधळ शमला..मूळचा रहिवासी प्रभाग सोडून प्रभाग बदलून तिसरीकडील मतदार यादीत नाव असलयाने बऱ्याच मतदारांना केंद्र शोधत हिंडावे लागले.एकत्रित रहिवासास असलेल्या काही कुटुंबातील सदस्यांची नावे वेगवेगळ्या प्रभागातील मतदार याद्यांमध्ये विभागली जाऊन फाटाफूट झाल्याने त्यांना मतदानासाठी धावपळ करावी लागली.पैकी काही जणांनी मतदार याद्यांमधील घोळाला वैतागून मतदानच केले नाही.माउंट सेंट अँन हायस्कुल मतदान केंद्रापासून १०० मीटर अंतरावर आखलेली सीमारेषा आणि पार्किंगमध्ये जवळपास एक किलोमीटर अंतर असलयाने मतदारांना भर उन्हात लांब पायपीट करावी लागली.मूळ रहिवासाचा प्रभाग आणि मतदार यादीत नाव असलेला प्रभाग यात मोठी तफावत आढळून आली.त्यावरुन मतदार याद्या तपासणीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे..इंद्रायणी महाविद्यालयातील मतदान केंद्राच्या प्रवेशद्वारावर ओळखपत्रासह आलेल्या काही माध्यम प्रतिनिधींना पोलीस अधिकाऱ्यांनी आत जाण्यास मज्जाव केल्याने पत्रकार आणि पोलिसांमध्ये शाब्दिक चकमक उडाली.शेवटी केंद्रावरील पीठासीन अधिकाऱ्यांनी नियम समजावत पत्रकारांना मतदान केंद्राच्या ठिकाणी मज्जाव करता येत नसल्याचे स्पष्ट केले.माध्यम प्रतिनिधींनी बंदोबस्तावरील संबंधित पोलीस उपनिरीक्षकाची थेट निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी अर्चना तांबे यांनी दुपारी १२ वाजता स्टेशन परिसरातील माउंट सेंट अँन हायस्कुल येथील मतदान केंद्राला प्रत्यक्ष भेट देऊन व्यवस्थेची पाहणी केली.सेल्फी पॉइंटवर छायाचित्र काढून नागरिकांना मतदानाचा हक्क बजवण्याचे आवाहन तांबे यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.