पुणे

Talegaon Dabhade Election : तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद निवडणूकीत मतदारांमध्ये निरुत्साह; प्रभागनिहाय मतदार याद्यांमधील घोळामुळे मतदारांमध्ये गोंधळ!

Voter List Confusion : तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद निवडणुकीत मतदार याद्यांतील घोळ, चुकीचे प्रभाग आणि स्लिप न मिळाल्याने मतदारांमध्ये मोठा गोंधळ निर्माण झाला. यामुळे मतदानात स्पष्टपणे निरुत्साह दिसून आला.
Talegaon Dabhade sees low turnout as voter list confusion and ward discrepancies create chaos.

Talegaon Dabhade sees low turnout as voter list confusion and ward discrepancies create chaos.

Sakal

गणेश बोरुडे ​
Updated on

तळेगाव स्टेशन : मतदारांना गृहीत धरुन बिनविरोध झालेल्या बहुतांश नगरसेवकपदाच्या जागा,६ जागांवरील मतदानाला ऐनवेळी मिळालेली स्थगिती आणि मतदान केंद्रावर पोहोचल्यावर उघड झालेला मतदारयाद्यांमधील नावे आणि प्रभागाचा घोळ आदींच्या पार्श्वभूमीवर गोंधळून गेलेल्या तळेगाव दाभाडेमधील नागरिकांमध्ये मतदानासाठी सकाळपासूनच निरुत्साह जाणवला. तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदासह आणि तीन प्रभागातील ४ जागांसाठी मंगळवारी (ता.०२) डिसेंबरला मतदान होत आहे.

Loading content, please wait...
pune
election
talegaon
Voters
Municipal council elections

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com